Técnico do Cruzeiro comemora como nunca vitória sobre o Flamengo

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemorou muito a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o gol de Gabigol, o treinador correu junto com os reservas para abraçar os jogadores à beira do campo. E, no fim da partida, sorria muito e abraçava os atletas em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Assista à íntegra da coletiva de Leonardo Jardim:

Na entrevista coletiva, após a partida, Leonardo Jardim explicava o motivo de sua satisfação:

- Não foi uma vitória por favor, em que o adversário tem 10 situações e a gente faz os gols. O Cruzeiro venceu porque fomos melhores que o Flamengo. Realmente não somos, mas hoje fomos melhores. O Cruzeiro ganhou e justificou a vitória, principalmente pela segunda parte que fez, muito boa. Criamos situações, e o adversário não foi tão forte como na primeira – afirmou o técnico, reconhecendo a qualidade superior da equipe carioca.

Leonardo Jardim corre para a beira do campo, para comemorar gol de Gabigol (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Leonardo Jardim também procurou frear uma possível empolgação do time e da torcida, com o bom resultado deste domingo (4):

- Há um mês não éramos os piores do mundo, nem estávamos para ser rebaixados para a Série B, os jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar... Mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente, ganhamos o jogo. É uma mensagem para dentro, os jogadores sabem disso, mas também para fora. Somos uma boa equipe, uma equipe no meio de um trabalho que sabe que tem de competir bastante para conseguir os resultados. E hoje em dia está tendo um pouco mais de qualidade.

continua após a publicidade

➡️Gabigol, após vitória do Cruzeiro: 'Tenho muita estrela!"

Técnico demorou a mexer, mas alterações no Cruzeiro surtiram efeito imediato

Leonardo Jardim mexeu na equipe somente a partir dos 43 minutos do segundo tempo, e os três jogadores que entraram, Gabigol e Eduardo, inicialmente, e Bolasie, em seguida, participaram do lance do segundo gol, marcado por Gabigol, após ter cobrança de pênalti rebatida pelo goleiro Rossi.

O treinador explicou o motivo da demora nas alterações e comemorou a participação dos que entraram no segundo gol:

- Não fiz antes dos 84 minutos porque estávamos a jogar tão bem. Queria aproveitar o momento e depois, quando senti uma quebrazinha, botei jogadores frescos (descansados) e ainda bem que eles tiveram influência direta no gol. Fico satisfeito pelos que entraram porque eles trabalham e têm boa atitude. Normalmente, faço as substituições e hoje estava tão bem que vais trocar porque?, está a criar, o Matheus Pereira criando situações… Troca-se para melhorar, mas naquele momento estava tão bem… - explicou.