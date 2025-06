Cruzeiro: Kaio Jorge relembra primeiro encontro com Gabigol

Os atacantes Kaio Jorge e Gabigol têm demonstrado entrosamento perfeito nesta temporada no Cruzeiro, nas poucas vezes em que atuam juntos na equipe do técnico Leonardo Jardim. Talvez uma explicação seja o fato de se conhecerem há muito tempo, já que estiveram juntos no Santos, em momentos diferentes da carreira.

Gabigol, nascido em 30 de agosto de 1996, subiu das categorias de base do Santos em 2013, com 16 anos. Na época, Kaio Jorge, nascido em 24 de janeiro de 2002, tinha apenas 11 anos e não perdeu a chance de tirar uma foto com o então ídolo.

- O Gabi sempre foi um popstar desde novo. Sempre acompanhei ele desde a base do Santos. Tem algumas fotos com ele. Nessa época, ele já estava arrebentando, jogando no profissional, e eu estava no sub-11. A gente almoçava no próprio estádio. Eles também. Acabava que ele saia com o carro, e eu pedi para tirar foto com ele. Conheço o Gabi desde novinho, para o meu privilégio – relembrou Kaio Jorge, em entrevista ao Cruzeiro Cast, nesta sexta-feira (6).

Dupla Gabigol e Kaio Jorge na vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza, no Castelão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Kaio Jorge nasceu em Olinda (PE) e começou a jogar no futsal do Náutico. Como o Timbu não tinha categorias de base no futebol de campo, o atacante se mudou para o Sport:

- Fiquei seis anos no Náutico. Em seguida, passei pelo Sport por um ano, que foi a transição do futsal para o campo. Eu saí do Náutico exatamente porque lá não tinha o campo, e eu queria jogar no campo, aprender algo novo. O Sport foi muito importante para mim – afirmou.

Kaio Jorge foi levado para um teste no São Paulo, mas, depois de suas semanas, não ficou por causa da baixa estatura. O clube paulista quis mandá-lo para o Vitória da Bahia, mas ele preferiu ficar no Sudeste e conseguiu um teste no Santos.

Gabigol retribui carinho que recebeu de Kaio Jorge

Gabigol também já mencionou esse encontro com Kaio Jorge na Vila Belmiro:

- O Kaio Jorge sempre mostra a foto minha com ele pequenininho. Eu já era profissional. É um atacante de Seleção Brasileira. Eu tenho certeza que, se o Cruzeiro não tomar cuidado, ele volta para a Europa. Tento ajudar ele o máximo possível com dicas e com coisas também que ele possa melhorar – disse Gabigol, em episódio anterior do Cruzeiro Cast.

Gabigol e Kaio Jorge dividem a artilharia do Cruzeiro na temporada, com 10 gols cada. O ex-jogador do Flamengo leva vantagem nas assistências: quatro contra duas. E duas delas foram para o próprio Kaio Jorge, nas vitórias sobre Vila Nova-GO (2 a 0) e Fortaleza (2 a 0).