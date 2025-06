Cruzeiro conhece adversários argentinos em torneio no Espírito Santo; veja tabela

O Cruzeiro terá os argentinos Estudiantes e Defensa y Justicia como adversários na Vitória Cup, torneio que será disputado em julho, no Espírito Santo. Os detalhes da competição foram divulgados nesta sexta-feira (6). As duas partidas da Raposa farão parte da preparação da equipe para o segundo semestre da temporada, a partir da volta do Campeonato Brasileiro após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

A equipe capixaba da Desportiva Ferroviária também vai participar da Vitória Cup. As partidas do torneio serão disputadas em dois estádios, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. Os jogos do Cruzeiro serão realizados no Estádio Kleber Andrade, de propriedade do governo do Estado, e os da Desportiva em sua casa, o Estádio Engenheiro Araripe.

Cruzeiro e Estudiantes fizeram a final da Copa Libertadores de 2009. Depois de empatar por 0 a 0 em La Plata, na Argentina, no primeiro jogo, a Raposa foi derrotada no Mineirão por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

A Vitória Cup terá quatro jogos, com Cruzeiro e Desportiva Ferroviária enfrentando os argentinos Estudiantes e Defensa y Justicia. Não haverá um campeão, e, ao final de cada partida, o vencedor vai receber um troféu. Em caso de empate, haverá disputa por pênaltis. Haverá transmissão pelo “Sportv”.

Veja os jogos do Cruzeiro na tabela da Vitória Cup:

2 de julho (quarta-feira) - 20h - Desportiva Ferroviária x Estudiantes - Engenheiro Araripe

3 de julho (quinta-feira) - 20h - Cruzeiro x Defensa y Justicia - Kleber Andrade (foto)

6 de julho (domingo) - 10h - Desportiva Ferroviária x Defensa y Justicia - Engenheiro Araripe

6 de julho (domingo) - 16h - Cruzeiro x Estudiantes - Kleber Andrade

Os ingressos para a Vitória Cup 2025 começam a ser comercializados no próximo domingo (8), de forma on-line e em pontos físicos, mas a organização do torneio ainda não divulgou os locais de venda. Os bilhetes terão o preço de R$ 150 (inteira), R$ 95 (meia social, com 1 quilo de alimento não-perecível) e R$ 75 (meia).

Com a definição das partidas pela Vitória Cup, o Cruzeiro tem seu calendário definido para os próximos 40 dias. Depois do próximo jogo, quinta-feira (12), contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores terão duas semanas de férias. A reapresentação na Toca da Raposa será em 27 de junho.

Após o torneio no Espírito Santo, a equipe terá mais uma semana de treinos até o retorno do Brasileirão, com a disputa da 13ª rodada, nos dias 12 e 13 de julho. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio, no Mineirão.