Atacante do Cruzeiro fica de fora de treino na Toca da Raposa

O atacante do Cruzeiro Kaio Jorge não participou das atividades com os companheiros na manhã desta sexta-feira (6), na Toca da Raposa. Destaque da equipe nas recentes partidas, com três gols contra Fortaleza e Palmeiras, o jogador, no entanto, não preocupa para o próximo jogo, quinta-feira (12), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge fez atividade individualizada na parte interna do centro de treinamentos do Cruzeiro, assim com o volante Christian, que não poderá enfrentar o Vitória por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, domingo (1º).

Quem também fez trabalho parcial foi o atacante argentino Lautaro Diaz, que não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Já o atacante Wanderson, que se recuperou de pancada no joelho esquerdo, treinou normalmente, depois de não ter ido a campo no treino de quinta-feira (5), quando os jogadores se reapresentaram depois de três dias de folga.

Volante Japa e zagueiro Villalba em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Novamente, o volante Japa treinou de forma integral com os companheiros na Toca da Raposa. O jovem jogador está recuperado de lesão no tendão da coxa esquerda, que o impediu de atuar nesta temporada. Sua última partida foi a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Mineirão, em 4 de dezembro, na penúltima rodada do Brasileirão do ano passado.

Meia do Cruzeiro segue recuperação de cirurgia no joelho na Toca da Raposa

O meia Matheus Henrique, em recuperação de cirurgia no joelho direito, fez trabalhos físicos no campo da Toca. O jogador sofreu lesão no menisco lateral do joelho na derrota para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão, em 9 de abril, e deve estar à disposição do técnico Leonardo Jardim em julho, após a paralisação do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo, o Cruzeiro pode chegar à primeira colocação na quinta-feira (12). Para isso, terá de vencer o Vitória, em Salvador, já que o Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols. O jogo do time carioca contra o Sport foi adiado por causa da participação da equipe no Mundial de Clubes.