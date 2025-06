Média de público do Cruzeiro é a quarta melhor do Brasileirão

O apoio da torcida do Cruzeiro tem sido fundamental para a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro e, em especial, para o desempenho da Raposa como mandante - em seis jogos em casa, a equipe celeste venceu cinco e empatou um. A média de público pagante do Cruzeiro no Brasileirão é de quase 39 mil torcedores, a quarta melhor da competição.

Nas seis partidas em que foi mandante no Brasileirão, o Cruzeiro teve público total de 233.814 pagantes, média de 38.969. Apenas Flamengo, Corinthians e Bahia têm números superiores. Veja a média de cada clube até a 11ª rodadas – todos os cinco primeiros fizeram seis jogos em casa:

1. Flamengo: 51.299

2. Corinthians: 43.964

3. Bahia: 39.025

4. Cruzeiro: 38.969

5. São Paulo: 38.811

A média de público do Cruzeiro neste ano está bem superior à das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, desde que voltou à Série A. Em 2023, a Raposa teve média de 29.307 pagantes por jogo e terminou na nona colocação dos times com mais público; no ano passado, foram 30.028 torcedores por jogo e a décima colocação na lista.

Técnico do Cruzeiro agradece apoio que equipe recebe da torcida

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão, o técnico Leonardo Jardim destacou a participação da torcida do Cruzeiro nos jogos em casa:

- Quero agradecer toda essa vida e paixão que eles colocam nos jogos, ajudam a positividade e a energia dentro de campo. Jogamos sempre com 12 e é uma vantagem sobre os adversários – disse o técnico do Cruzeiro.

Técnico Leonardo Jardim destaca importância da torcida nos jogos do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja o público pagante nos jogos do Cruzeiro no Brasileirão:

2 x 1 Mirassol, 29/3, 1ª rodada: 37.827 3 x 0 Bahia, 17/4, 4ª rodada: 22.385 1 x 0 Vasco, 27/4, 6ª rodada: 11.394 (Parque do Sabiá) 2 x 1 Flamengo, 4/5, 7ª rodada: 48.030 0 x 0 Atlético-MG, 18/5, 9ª rodada: 56.431 2 x 1 Palmeiras, 1º/6, 11ª rodada: 52.994

A média cruzeirense poderia até estar melhor. Por causa de um show de música, o Cruzeiro não pôde enfrentar o Vasco no Mineirão, pela sexta rodada, em 27 de abril. O jogo foi disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e teve apenas 11.394 pagantes.

O próximo jogo do Cruzeiro em casa será pela 13ª rodada, contra o Grêmio, após a parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa. Como novamente haverá show no Mineirão, em 12 de julho, o clube celeste solicitou à CBF que a partida seja marcada para o dia 13, domingo. Caso contrário, o Cruzeiro terá de escolher outro estádio para enfrentar o time gaúcho.