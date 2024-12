Cruzeiro: goleiro campeão da Série B vai ser liberado

O Cruzeiro está perto de acertar a rescisão de contrato com o goleiro Rafael Cabral e liberar o jogador para assinar com outro clube para a temporada 2025. Rafael Cabral esteve emprestado ao Grêmio desde abril, foi devolvido depois de ter sido pouco aproveitado no Tricolor Gaúcho e não está nos planos do técnico Fernando Diniz. O contrato dele com a Raposa termina somente em dezembro do próximo ano.

Rafael Cabral também não tem interesse em voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Apesar de ter sido campeão da Série B do Brasileiro em 2022, o goleiro se desgastou com a torcida celeste no início desta temporada, após falhar na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, e no empate por 3 a 3 com o Alianza (COL), pela primeira fase da Copa Sul-Americana, no Mineirão, em 11 de abril - essa foi sua última partida pela Raposa.

Como o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta que agradasse as duas partes, o desfecho mais provável é a rescisão contratual. Mesmo que a saída de Anderson para o Atlético-GO seja confirmada, a Raposa não pretende ficar com Rafael Cabral. Os goleiros da equipe para 2025 serão Cássio, Léo Aragão e o jovem Otávio.

Rafael Cabral foi contratado em janeiro de 2022, para substituir o ídolo Fábio, que não havia chegado a acordo salarial com a SAF de Ronaldo Fenômeno. No primeiro ano, disputou 54 jogos. Em 2023, foram 52 partidas e, nesta temporada, 15. No total, o goleiro entrou em campo 121 vezes e sofreu 109 gols.

Mais dois jogadores do Cruzeiro estão perto de acertar transferência

Zagueiro Lucas Oliveira deve acertar contrato com o Vasco para 2025 (Foto: Staff Images)

Outros dois jogadores que pertencem ao clube e não serão aproveitados pelo técnico Fernando Diniz em 2025 estão próximos de definir o futuro. O zagueiro Lucas Oliveira, que, neste ano, foi emprestado ao Valladolid, da Espanha, e ao Kyoto Sanga, do Japão, está acertando a transferência para o Vasco.

E o atacante Matheus Davó, que esteve emprestado ao América-MG, deve acertar com o Mirassol, que, além do Paulistão, vai disputar a Série A do Brasileiro em 2025.