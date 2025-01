Cruzeiro: Gabigol e Matheus Pereira fora do jogo em Brasília?

O Cruzeiro não divulgou a relação dos jogadores que embarcaram para Brasília nesta terça-feira (21), após o treino pela manhã na Toca da Raposa – já desde a temporada passada o clube não vem passando esse tipo de informação à imprensa. No Instagram, o Cruzeiro, no entanto, publicou imagens dos jogadores entrando no ônibus na Toca da Raposa com destino ao Aeroporto de Confins, e torcedores mais atentos logo perceberam duas ausências significativas: o atacante Gabigol e o meia Matheus Pereira.

continua após a publicidade

➡️Veja vídeo publicado pelo Cruzeiro no Instagram

Nesta quarta-feira (21), o Cruzeiro enfrenta o Athletic, de São João del Rey, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro – o mando é da equipe do interior, mas a Arena Sicredi passa por reformas, e a diretoria vendeu o mando do campo para a Capital Federal.

Atacante Dudu embarcou com a delegação do Cruzeiro para Brasília, nesta terça-feira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Fernando Diniz, após a vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, domingo (19), no Mineirão, na estreia no Estadual, anunciou que vai rodar bastante o elenco nesse início de temporada, mas não deu dica de quem seria aproveitado nesta quarta-feira. Contra o Tombense, Diniz escalou o time reserva, à exceção do goleiro Cássio, que atuou os 90 minutos, e do meia Matheus Henrique, que entrou no decorrer do segundo tempo.

continua após a publicidade

Nas imagens divulgadas pelo Instagram do Cruzeiro, aparecem embarcando para a viagem o goleiro Léo Aragão, os laterais William, Fagner e Kaiki, os zagueiros Jonathan Jesus e João Marcelo, o volante Christian, os meias Matheus Henrique, Eduardo, Vitinho e Rodriguinho e os atacantes Dudu, Bolasie, Marquinhos e Tevis.

Nas fotos divulgadas pelo clube do embarque já no Aeroporto de Confins também podem ser vistos o lateral Marlon, os zagueiros Fabrício Bruno e Villalba, o meia Japa e o atacante Lautaro Diaz.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Mistério pode ser desfeito no desembarque em Brasília

São ao todo 20 jogadores. Ou seja, faltariam pelo menos três para completar uma delegação com 23 nomes, número base das viagens do Cruzeiro. Um deles, certamente, é o goleiro Cássio. Entre os titulares, também não aparece, além de Gabigol e Matheus Pereira, o volante Lucas Romero.

A dúvida que fica é quem desses serão poupados na partida diante do Athletic. Torcedores do Cabuloso em Brasília estarão atentos ao desembarque do Cruzeiro para tentar antecipar a escalação de Fernando Diniz para a partida desta quarta-feira (22).