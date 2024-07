Cruzeiro formaliza reclamação na CBF por lance contra o Palmeiras

Lucas Silva faz falta durante Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Reprodução / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 10:30 • Belo Horizonte (MG)

Ainda irritado com o gol anulado diante do Palmeiras, o Cruzeiro enviou reclamação formal para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (22).

O lance em questão aconteceu no fim do primeiro tempo em partida no Allianz Parque, em São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão. Lucas Silva roubou a bola e correu para a área para marcar o gol de empate.

No entanto, o VAR alertou o árbitro de uma possível irregularidade. Após análise, o juiz anulou o tento azul celeste e marcou falta de Lucas Silva. Confira abaixo a nota oficial da Raposa sobre a reclamação na CBF:

"O Cruzeiro protocolou, nesta segunda-feira, o envio de uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a respeito da atuação do árbitro e a interferência do VAR na anulação de um gol legítimo, ao final do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no último sábado (20)."

O Cruzeiro se prepara agora para enfrentar o Juventude, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

