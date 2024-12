Cruzeiro: empate com Bragantino por 1 a 1 frustra o volante Ramiro

Ramiro fez gol, mas o Cruzeiro não aproveitou, por enquanto, o aumento no número de vagas na Copa Libertadores de 2025. Justamente no dia seguinte ao título do Botafogo, que fez o G7 virar G8, a Raposa caiu para a nona colocação, atrás de Bahia e Corinthians, com o empate por 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (1º), em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Brasileiro.

O volante Ramiro, que entrou no intervalo no lugar do atacante Barreal, foi o autor do gol de empate já no fim do segundo tempo – o time da casa abriu o placar logo aos 5 minutos, com Eduardo Sasha. Para ele, o resultado foi frustrante:

- O sentimento é de frustração. Não tem outra palavra. Apesar de não termos perdido, o empate não é o que queríamos. Jogamos para vencer, mas o futebol é assim. Tentamos, mas o resultado não veio - declarou na saída do campo.

Para o experiente Ramiro, os jogadores já absorveram a mudança de comando no clube:

- Jogador é profissional, inteligente e tem que se adaptar rápido. Nós já tivemos tempo para isso.

A compensação de Ramiro

O volante sabe que apenas a vaga na Libertadores de 2025 poderá compensar, em parte, a perda do título da Copa Sul-Americana:

- Não conseguimos ser campeões, fizemos de tudo, mas já passou. A gente tem dois jogos para brigar e fazer os seis pontos. A classificação será gigantesca para o clube e para nós também. Colocar o Cruzeiro no cenário internacional como sempre esteve. Não tem outro caminho a seguir.

Com o resultado, o Cruzeiro mantém o jejum de quatro meses sem vencer fora de casa no Brasileiro. Agora são três empates e quatro derrotas como visitante desde a vitória sobre o Botafogo, no Engenhão.

O técnico Fernando Diniz também continua com um desempenho ruim à frente da Raposa. Em 13 partidas, ele conseguiu somente duas vitórias. Pelo Brasileiro, a única foi contra o Criciúma por 2 a 1, no Mineirão, há três rodadas.

Fernando Diniz técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A equipe celeste terá dois compromissos difíceis nas últimas rodadas do Brasileiro. Quarta-feira (4), no Mineirão, o Cabuloso recebe o Palmeiras brigando pelo título com o Botafogo. A CBF determinou que a partida seja disputada com portões fechados, por causa das recentes brigas entre as torcidas organizadas dos dois clubes. Para esse jogo, Fernando Diniz não terá o volante Lucas Romero e o atacante Barreal, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na última rodada, domingo (8), o Cruzeiro enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul.