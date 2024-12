Cruzeiro e Bragantino empatam e não sobem na classificação do Brasileiro

RB Bragantino e Cruzeiro empataram por 1 a 1, neste domingo (1º), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que não sobem na classificação. A Raposa está em nono lugar, com 49 pontos, fora do G8 que vale vaga na Libertadores de 2025. O Massa Bruta permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 38 pontos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O Bragantino não demorou a abrir o placar. Logo aos 5 minutos, o atacante Eduardo Sasha teve liberdade na área do Cruzeiro para pegar a sobra de bola, em chute que o goleiro Cássio não conseguiu desviar.

➡️ Siga o canal Lance! Indica no WhatsApp. As melhores ofertas e cupons exclusivos em tempo real!

No restante do primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais posse de bola, mas, novamente, mostrou incapacidade de atacar e não finalizou com perigo para o goleiro Cleiton, para irritação do técnico Fernando Diniz.

continua após a publicidade

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, gesticula na partida contra o Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O segundo tempo continuou no ritmo até por volta dos 20 minutos, quando o Cruzeiro começou a chegar mais à área adversária. Porém, a Raposa apenas arriscou chutes de longe, sem perigo. O empate saiu somente aos 39 minutos: Marlon cruzou da esquerda, e Ramiro, na pequena área, aproveitou rebote de Cleiton: 1 a 1.

O que vem por aí

Na penúltima rodada do Brasileiro, quarta-feira (4), o Cruzeiro recebe o Palmeiras, no Mineirão, às 21h30m, com portões fechados, por determinação da CBF, devido à briga entre as torcidas das duas equipes em rodovia paulista. O Bragantino joga quinta-feira (5), contra o Athletico-PR, às 20h, em Curitiba.

continua após a publicidade

BRAGANTINO 1 x 1 CRUZEIRO

36ª RODADA DO BRASILEIRO

Data e Horário: Domingo, 1.o. de dezembro de 2024, às 18h30m

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Gols: Sasha 5’/1T (1-0); Ramiro 39’/2T (1-1)

Cartões amarelos: Lucas Evangelista (BRA); Cleiton (BRA); Barreal (CRU); Lucas Romero (CRU)

Público: 6.223 presentes

ESCALAÇÃO

BRAGANTINO (Técnico Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Douglas Mendes), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista, Jhon Jhon; Vinicinho (Mosquera), Sasha (Arthur Sousa) e Vitinho (Luan Cândido).

CRUZEIRO (Técnico Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Jonathan Jesus) Mateus Vital (Kaique Kenji) e Matheus Pereira (Zé Ivaldo); Barreal (Ramiro) e Lautaro Diaz (Tevis).

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (RS)