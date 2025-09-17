menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro conquistou maior parte dos pontos contra times do G6 no Brasileirão

Raposa somou 19 dos 47 pontos que tem nos confrontos diretos por vaga na Libertadores

Atacante Kaio Jorge marca o segundo gol do Cruzeiro contra o Palmeiras no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraNo turno, o Cruzeiro derrotou o Palmeiras por 2 a 1, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024Eugênio Moreira
Setorista
Dia 17/09/2025
06:00
  • Mais Notícias

A vitória de virada por 2 a 1 sobre o Bahia, segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, foi a terceira consecutiva do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro – contando os clássicos contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, a sequência positiva aumenta para cinco partidas. O resultado comprova a excelente fase da equipe do técnico Leonardo Jardim e reforça um desempenho muito favorável contra os rivais na briga por vaga na Copa Libertadores de 2026, além de não ter perdido nenhuma vez.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Dos 47 pontos do Cruzeiro, que voltou à vice-liderança do Brasileirão, três pontos atrás do Flamengo e um à frente do Palmeiras (os rivais têm menos jogos disputados), dezenove (ou seja, mais de 40%) foram conquistados contra equipes que hoje estão entre as seis primeiras colocadas, posições que valem vaga na Libertadores do ano que vem – a Raposa está 12 pontos à frente do sétimo colocado, o São Paulo.

Três das outras cinco equipes que ocupam as seis primeiras colocações do Brasileirão o Cruzeiro enfrentou apenas no turno, e venceu todas. A equipe celeste derrotou o líder Flamengo e o Palmeiras, ambos por 2 a 1, no Mineirão, e ganhou do Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Contra Mirassol e Bahia, a Raposa já fez os dois confrontos. Diante da equipe paulista, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, no Mineirão, na estreia no campeonato, e empatou por 1 a 1, em Mirassol (SP). Contra o Tricolor baiano, foram duas vitórias: 3 a 0 no Mineirão e 2 a 1 na Arena Fonte Nova, quebrando a invencibilidade do adversário em casa.

Para efeito de comparação, contra os 10 times que ocupam da sétima à 16ª posição, o Cruzeiro somou menos pontos: 18 – já enfrentou São Paulo e Internacional duas vezes.

Jhon Jhon comemora seu gol no jogo do Bragantino contra o Cruzeiro (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
No turno, Jhon Jhon fez o gol do Bragantino na vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Próximo adversário do Cruzeiro não perdeu pontos para a Raposa no turno

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente uma das únicas três equipes que ainda não perderam pontos para a Raposa: o Red Bull Bragantino, que venceu no turno por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), em 20 de abril, na última derrota do time do técnico Leonardo Jardim como visitante no Brasileirão – as outras equipes são Santos e Ceará, que estão na metade de baixo da tabela de classificação.

Ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino, domingo (21), estão à venda

Os jogadores do Cruzeiro retornam à Toca da Raposa na manhã desta quarta-feira (17) para iniciar os preparativos para o jogo contra o Bragantino, domingo (21), às 20h30, no Mineirão. Leonardo Jardim terá a volta do volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão contra o Bahia, mas ainda não poderá contar com o meia Eduardo, que cumpre o último jogo da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão contra o Vitória.

