Cruzeiro conquistou maior parte dos pontos contra times do G6 no Brasileirão

A vitória de virada por 2 a 1 sobre o Bahia, segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, foi a terceira consecutiva do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro – contando os clássicos contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, a sequência positiva aumenta para cinco partidas. O resultado comprova a excelente fase da equipe do técnico Leonardo Jardim e reforça um desempenho muito favorável contra os rivais na briga por vaga na Copa Libertadores de 2026, além de não ter perdido nenhuma vez.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Dos 47 pontos do Cruzeiro, que voltou à vice-liderança do Brasileirão, três pontos atrás do Flamengo e um à frente do Palmeiras (os rivais têm menos jogos disputados), dezenove (ou seja, mais de 40%) foram conquistados contra equipes que hoje estão entre as seis primeiras colocadas, posições que valem vaga na Libertadores do ano que vem – a Raposa está 12 pontos à frente do sétimo colocado, o São Paulo.

Três das outras cinco equipes que ocupam as seis primeiras colocações do Brasileirão o Cruzeiro enfrentou apenas no turno, e venceu todas. A equipe celeste derrotou o líder Flamengo e o Palmeiras, ambos por 2 a 1, no Mineirão, e ganhou do Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

continua após a publicidade

Contra Mirassol e Bahia, a Raposa já fez os dois confrontos. Diante da equipe paulista, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, no Mineirão, na estreia no campeonato, e empatou por 1 a 1, em Mirassol (SP). Contra o Tricolor baiano, foram duas vitórias: 3 a 0 no Mineirão e 2 a 1 na Arena Fonte Nova, quebrando a invencibilidade do adversário em casa.

Para efeito de comparação, contra os 10 times que ocupam da sétima à 16ª posição, o Cruzeiro somou menos pontos: 18 – já enfrentou São Paulo e Internacional duas vezes.

continua após a publicidade

No turno, Jhon Jhon fez o gol do Bragantino na vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Próximo adversário do Cruzeiro não perdeu pontos para a Raposa no turno

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente uma das únicas três equipes que ainda não perderam pontos para a Raposa: o Red Bull Bragantino, que venceu no turno por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), em 20 de abril, na última derrota do time do técnico Leonardo Jardim como visitante no Brasileirão – as outras equipes são Santos e Ceará, que estão na metade de baixo da tabela de classificação.

➡️Ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino, domingo (21), estão à venda

Os jogadores do Cruzeiro retornam à Toca da Raposa na manhã desta quarta-feira (17) para iniciar os preparativos para o jogo contra o Bragantino, domingo (21), às 20h30, no Mineirão. Leonardo Jardim terá a volta do volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão contra o Bahia, mas ainda não poderá contar com o meia Eduardo, que cumpre o último jogo da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão contra o Vitória.