Goleiro do Cruzeiro, Cássio bate marca expressiva em 2025

Apesar de terminar o ano sem nenhum título, Cássio teve bons números na meta cruzeirense. Nesta temporada, o goleiro do Cruzeiro teve seu menor número de gols sofridos em nove anos.

Em 55 jogos disputados em 2025, o camisa 1 da Raposa sofreu 43 gols, menor número desde 2016, quando foi vazado em 42 oportunidades.

Este foi também o ano que Cássio teve sua segunda melhor média de gols sofridos, com 0,78. Ele só foi melhor neste período em 2017, quando teve média 0,71.

Para efeito de comparação, em 2023, ainda pelo Corinthians, o goleiro teve média de 1,2 por jogo, por ter sofrido 79 gols em 66 partidas.

Cássio fez mais defesas em 2025

Nesta temporada, o camisa 1 ainda superou o número de defesas que teve em 2024, ano em que fez a transição para o Cruzeiro. Foram 164 defesas, aproximadamente uma a cada 30 minutos em campo, já que o atleta atuou em 4887 minutos.

Estatísticas de Cássio em 2025 pelo Cruzeiro

55 jogos 4887 minutos 43 gols sofridos 164 defesas 74% acerto no passe

Cássio terá novo companheiro no Cruzeiro em 2026

Na próxima temporada, o goleiro terá um novo companheiro de posição, já conhecido pelo técnico Tite. No meio do ano, o Cruzeiro acertou um pré-contrato com Matheus Cunha, do Flamengo, que chegou a viajar com a delegação rubro-negra para o Catar para o Intercontinental, mas retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho.

Reencontro com Tite

Cássio se reencontrará com Tite na próxima temporada. O comandante foi anunciado pelo Cruzeiro na última terça-feira (16). Ambos conquistaram seus maiores títulos juntos, em 2012, quando levantaram as taças do Mundial de Clubes e da Libertadores pelo Corinthians.

Cássio e Tite (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

Ao todo, eles atuaram juntos em 174 oportunidades, com 88 vitórias, 55 empates e 31 derrotas. A última vez que o camisa 1 foi comandado por Adenor Leonardo Bachi foi em 2017, em amistoso contra o Japão, que terminou 3 a 1 para a Seleção.