Sinisterra comemora primeiro gol com a camisa do Cruzeiro

O atacante colombiano Luis Sinisterra, em sua terceira partida pelo Cruzeiro, marcou pela primeira vez e deu início à reação da equipe diante do Bahia, que terminou com a vitória por 2 a 1 de virada, na Arena Fonte Nova, na segunda-feira (15), no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de entrar em campo aos 26 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 1 a 0 para o time da casa, Sinisterra fez o primeiro gol com a camisa celeste cinco minutos depois.

- Estou muito contente. Primeiro, pelo resultado, pela vitória, e também pelo gol. Foi uma grande jogada do Matheus. Eu apenas estava no lugar certo e empurrei. Graças a Deus, por esse gol - disse Sinisterra.

Matheus Pereira fez bela jogada no gol de Sinisterra contra o Bahia (Foto: Mauricio Simões/Cruzeiro)

Sinisterra havia atuado apenas 25 minutos nos dois jogos anteriores pelo Cruzeiro. Na estreia, a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Mineirão, ele substituiu o volante Lucas Silva aos 41 minutos do segundo tempo - foram seis minutos de acréscimos. Na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, o atacante entrou aos 32 minutos, no lugar de Christian, e atuou por 15 minutos, incluindo os acréscimos. Contra o Bahia, Sinisterra ganhou mais minutos em campo.

- O professor, desde que cheguei, me acolheu muito bem. A gente tem conversado muito. Ele tem corrigido coisas que preciso e isso é importante. Estou aberto a melhorar a cada dia. Estou num processo bom, retomando o ritmo pouco a pouco. Estou no caminho. Agradeço ao professor e ao grupo que me acolheu da melhor forma possível. Estou bem tranquilo aqui – disse Sinisterra, que fez o último jogo pelo Bournemouth, da Inglaterra, em março.

Sinisterra afirma que está recuperando a confiança, com ajuda de todos no Cruzeiro

- Estou me adaptando. A torcida, a instituição, o grupo me ajudam muito. Estou somando minutos para recuperar o ritmo e confiança. Para mim, é muito importante. Só agradecer ao professor e ao grupo que me acolheram muito bem – completou o atacante colombiano, na zona mista na Arena Fonte Nova.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na manhã de quarta-feira (17). O próximo jogo da equipe será domingo (21), contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão.