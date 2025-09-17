Cartões voltam a preocupar Cruzeiro no Brasileirão

Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo (21), às 20h30, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá a volta do volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, segunda-feira (15), mas sete jogadores do elenco estão pendurados com dois cartões amarelos e poderão desfalcar a equipe na partida seguinte, contra o Vasco, dia 27, em São Januário.

Entre os titulares, estão com dois cartões amarelos o zagueiro Villalba, os meias Matheus Pereira e Matheus Henrique e os atacantes Kaio Jorge e Wanderson. Entre os reservas, estão pendurados o atacante Gabigol e o volante Walace.

Gabigol é um dos pendurados no Cruzeiro para o jogo contra o Red Bull Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

As situações mais curiosas são de Kaio Jorge, Matheus Henrique e Walace. O artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil levou amarelo em dois jogos seguidos, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, na terceira rodada, em 13 de abril, e a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, quatro dias depois. Desde então, tem jogado pendurado com dois cartões amarelos.

Já Matheus Henrique levou cartão amarelo na primeira rodada, a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, em 29 de março, e na última partida, contra o Bahia, em Salvador – o jogador ficou afastado dos jogos por quase quatro meses devido à contusão no joelho direito. O volante Walace recebeu amarelo nas duas partidas em que foi titular no Brasileirão: ambas contra o Mirassol, no turno no Mineirão e no returno no interior paulista.

Entre os primeiros colocados, Cruzeiro é o time que mais recebeu cartões

Entre os seis primeiros colocados do Brasileirão, o Cruzeiro é o time que mais recebeu cartões: 57 amarelos e dois vermelhos (Jonathan Jesus, contra o Internacional, e Eduardo, diante do Vitória, ambos fora de casa). O líder Flamengo está com 37 amarelos, o Botafogo, com 40, e o Bahia com 46.

Oito jogadores do Cruzeiro já cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo no Brasileirão: Kaiki, Lucas Romero e Christian (duas vezes cada) e Fabrício Bruno, Villalba, Matheus Pereira, Cássio e Lucas Silva. Até o técnico Leonardo Jardim já recebeu cartão amarelo: na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão.