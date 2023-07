Criado em meio às polêmicas que envolviam as mudanças nos mascotes do clube, Raposão e Raposinho, o Comitê de torcedores do Cruzeiro dará maior participação ao torcedor. A decisão foi tomada pela SAF de Ronaldo, após protestos na Toca da Raposa, o centro de treinamento celeste.



A primeira reunião do Comitê, inclusive, já está marcada para o dia 19 de julho, próxima quarta-feira, às 15h, na Toca da Raposa. Em nota, o Cruzeiro informou que o grupo já debaterá as pautas pertinentes.