Após vencer o Vasco no último sábado, o Cruzeiro já iniciou a preparação para encarar o Coritiba às 11h do próximo domingo, 16 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Para a partida, o time celeste deve ter várias mudanças, especialmente no setor defensivo.



A começar pela provável estreia do lateral-direito colombiano Helibelton Palacios, recém-chegado à Toca da Raposa. Sem William, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o ex-jogador do Elche-ESP é o mais cotado para assumir a posição. Vale lembrar que Palacios já foi opção no banco de reservas em São Januário.