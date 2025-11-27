Kléber é sincero sobre semifinal entre Cruzeiro e Corinthians: 'Quase impossível'

O Cruzeiro venceu o Corinthians com facilidade no Campeonato Brasileiro no último domingo (23). Os clubes vão se enfrentar mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil, e Kléber Gladiador foi sincero sobre o confronto.

A ansiedade dos torcedores do Cruzeiro e do Corinthians vem aumentando cada vez mais. Quem passar do mata-mata estará na grande final da Copa do Brasil. No programa Arena SBT, Kléber Gladiador analisou o duelo.

- O Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians. É favorito, mas em mata-mata a gente sabe que nem sempre a coisa acontece a favor do time melhor, então é por isso que a chance não é zero. Mas para mim é quase impossível o Cruzeiro perder para o Corinthians - apontou Kléber Gladiador.

No Brasileirão, o time de Dorival Júnior não viu a bola no Mineirão. Dominante, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 0 com muita facilidade. O jogo de ida da Copa do Brasil será disputado no dia 10 de dezembro, no Mineirão.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, marcou contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão

Com dois gols de Kaio Jorge, o Cruzeiro derrotou o Corinthians por 3 a 0, neste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão, e se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O atacante cruzeirense marcou uma vez em cada tempo, chegou aos 21 gols e abriu três de vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na liderança da artilharia. Arroyo fez o terceiro gol, com assistência de Kaio Jorge.

A Raposa foi amplamente superior ao Timão, mereceu a vitória e agora está com 68 pontos, na terceira posição, mantendo chances matemáticas de conquistar o título. O Corinthians continuou com 45 pontos, na 10ª posição, mas ficou três pontos atrás do rival São Paulo.