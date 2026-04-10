Confira bastidores de vitória do Cruzeiro na Libertadores

Terminada a primeira rodada da Libertadores, o Cruzeiro divulgou os bastidores da vitória celeste contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil. A equipe mineira venceu por 1 a 0 fora de casa e divide a liderança do Grupo D com o Boca Juniors, que está à frente por ter feito um gol a mais.

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Titular na partida e uma das grandes lideranças do elenco da Raposa, Lucas Silva destacou antes do confronto que seria um jogo de duelos.

– Libertadores é a competição do Cruzeiro. Competição de grandes jogadores e grandes clubes. Vamos juntos. Viemos aqui buscar os três pontos. Todos juntos, sem desespero. Saber jogar o jogo, ser inteligente. Equipe, um duelar pelo outro. Isso faz a diferença nesse jogo – orientou o meio-campista.

Terminado o jogo, Lucas Silva destacou a importância do resultado positivo para a sequência do Cruzeiro na temporada.

– Depois de longos sete anos o Cruzeiro volta à Libertadores. Estreamos com vitória. É só o início. Começar com vitória é outra coisa, outro espírito. Nosso sentimento é outro, que vamos levar para Belo Horizonte, encontrar com nossa família, com o torcedor. É bom demais. Sabemos o caminho da vitória. Que peguemos essa vitória, e saibamos levar para o Brasileirão e para a Copa do Brasil – destacou o capitão.

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Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

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O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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