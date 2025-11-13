Cruzeiro defende série invicta na retomada do Brasileirão
Raposa tem a maior invencibilidade atual e enfrenta o Juventude, dia 20, na Serra Gaúcha
Na retomada do Campeonato Brasileiro após a data Fifa de novembro, na 34ª rodada, o Cruzeiro vai defender a maior invencibilidade em vigor na competição, diante do Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS). A equipe do técnico Leonardo Jardim não perde há oito rodadas, desde a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, em 27 de setembro, ou seja, quase dois meses.
O rendimento da Raposa nessa sequência, é verdade, não é dos melhores: foram apenas três vitórias e cinco empates, com sete gols marcados e três sofridos – o desempenho defensivo é que tem sido o principal responsável pela manutenção da invencibilidade.
O Cruzeiro também manteve uma longa invencibilidade entre a 6ª e a 16ª rodadas: 11 partidas – uma a menos que a maior série deste Brasileirão, que pertence ao Flamengo. Nessa sequência, que começou com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo turno, foram oito vitórias e três empates, com 21 gols marcados e apenas três sofridos.
Além de manter a invencibilidade, o objetivo do Cruzeiro no Brasileirão, depois de se garantir nas fases preliminares da Copa Libertadores de 2026, é se classificar diretamente para a fase de grupos da competição sul-americana.
Em terceiro lugar, com 64 pontos, a equipe celeste pode atingir a nova meta já na próxima rodada. Para isso, precisa derrotar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), e contar com empate do Botafogo diante do Sport, no dia 18, no Estádio Nilton Santos.
Veja a atual sequência invicta do Cruzeiro no Brasileirão:
- 0 x 0 Flamengo – 2/10 – Maracanã
- 1 x 1 Sport – 5/10 – Mineirão
- 1 x 1 Atlético-MG – 15/10 – Arena MRV
- 1 x 0 Fortaleza – 18/10 – Mineirão
- 0 x 0 Palmeiras – 26/10 – Allianz Parque
- 3 x 1 Vitória – 1º/11 – Mineirão
- 1 x 0 Grêmio – 5/11 – Arena do Grêmio
- 0 x 0 Fluminense – 9/11 – Mineirão
