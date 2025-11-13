Cruzeiro defende série invicta na retomada do Brasileirão

Na retomada do Campeonato Brasileiro após a data Fifa de novembro, na 34ª rodada, o Cruzeiro vai defender a maior invencibilidade em vigor na competição, diante do Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS). A equipe do técnico Leonardo Jardim não perde há oito rodadas, desde a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, em 27 de setembro, ou seja, quase dois meses.

O rendimento da Raposa nessa sequência, é verdade, não é dos melhores: foram apenas três vitórias e cinco empates, com sete gols marcados e três sofridos – o desempenho defensivo é que tem sido o principal responsável pela manutenção da invencibilidade.

O Cruzeiro também manteve uma longa invencibilidade entre a 6ª e a 16ª rodadas: 11 partidas – uma a menos que a maior série deste Brasileirão, que pertence ao Flamengo. Nessa sequência, que começou com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo turno, foram oito vitórias e três empates, com 21 gols marcados e apenas três sofridos.

Cruzeiro derrotou o Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro)

Além de manter a invencibilidade, o objetivo do Cruzeiro no Brasileirão, depois de se garantir nas fases preliminares da Copa Libertadores de 2026, é se classificar diretamente para a fase de grupos da competição sul-americana.

Em terceiro lugar, com 64 pontos, a equipe celeste pode atingir a nova meta já na próxima rodada. Para isso, precisa derrotar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), e contar com empate do Botafogo diante do Sport, no dia 18, no Estádio Nilton Santos.

Veja a atual sequência invicta do Cruzeiro no Brasileirão: