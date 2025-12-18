menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro precisa de zagueiro? Torcedores opinam sobre elenco

Cruzeiro deverá movimentar seus bastidores no mercado da bola em breve

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/12/2025
06:45
Time do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTime do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Terminada a temporada de 2025 para o Cruzeiro, a equipe já se movimenta no mercado da bola. Para os torcedores, o setor que mais precisa de reforços é o defensivo, em específico a zaga.

continua após a publicidade

Em pesquisa realizada no canal de transmissão Lance! Cruzeiro no Whatsapp, 29,2% dos cruzeirenses opinou que a Raposa precisa de reforços na posição de zagueiro. Nesta temporada, a dupla principal no setor foi formada por Fabrício Bruno e Villalba.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além deles, os reservas imediatos eram Jonathan Jesus e João Marcelo. Mateo Gamarra, que já se despediu do Cruzeiro, foi outra opção pouco utilizada. Recentemente, Jonathan Jesus tem sido alvo de investidas do Zenit, mas os mineiros tentam aumentar o valor da proposta.

continua após a publicidade

Outros 12,6% dos celestes desejam reforços na lateral direita. No setor, atualmente, a equipe conta com William, Fagner e Kauã Moraes. Mais a frente, os torcedores do Cruzeiro também desejam reforços no meio de campo (12,6%) e no ataque (13,5%).

Quais posições têm agradado os torcedores do Cruzeiro?

A posição menos pedida na pesquisa do Lance! foi a de lateral-esquerdo (7,2%). Entretanto, para o setor, o elenco cruzeirense conta com menos opções, apenas Kaiki Bruno e Kauã Prates. No gol, apenas 7,7% acreditam que Pedrinho deva contratar outro goleiro. Na posição, Matheus Cunha se juntará a Cássio, Léo Aragão, Otávio e Vitor Lamounier.

continua após a publicidade
Cássio, goleiro do Cruzeiro (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Cássio, goleiro do Cruzeiro (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Fechando a lista, apenas 8,5% dos torcedores do Cruzeiro que opinaram acreditam que a equipe precisa de mais um volante, setor que conta com Walace, Lucas Silva, Lucas Romero e Murilo Rhikman. No posto de centroavante, a aprovação de Kaio Jorge é boa, apenas 8,8% querem mais um homem para a posição.

Dois jogadores já deixaram o Cruzeiro

Na última terça-feira (17), o Cruzeiro anunciou de forma oficial as saídas de Mateo Gamarra e Eduardo. Os jogadores não tiveram seus vínculos renovados e deixaram a Toca da Raposa II. Além deles, a tendência é que Bolasie também deixe o clube nos próximos dias.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias