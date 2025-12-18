Cruzeiro precisa de zagueiro? Torcedores opinam sobre elenco

Terminada a temporada de 2025 para o Cruzeiro, a equipe já se movimenta no mercado da bola. Para os torcedores, o setor que mais precisa de reforços é o defensivo, em específico a zaga.

Em pesquisa realizada no canal de transmissão Lance! Cruzeiro no Whatsapp, 29,2% dos cruzeirenses opinou que a Raposa precisa de reforços na posição de zagueiro. Nesta temporada, a dupla principal no setor foi formada por Fabrício Bruno e Villalba.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além deles, os reservas imediatos eram Jonathan Jesus e João Marcelo. Mateo Gamarra, que já se despediu do Cruzeiro, foi outra opção pouco utilizada. Recentemente, Jonathan Jesus tem sido alvo de investidas do Zenit, mas os mineiros tentam aumentar o valor da proposta.

Outros 12,6% dos celestes desejam reforços na lateral direita. No setor, atualmente, a equipe conta com William, Fagner e Kauã Moraes. Mais a frente, os torcedores do Cruzeiro também desejam reforços no meio de campo (12,6%) e no ataque (13,5%).

Quais posições têm agradado os torcedores do Cruzeiro?

A posição menos pedida na pesquisa do Lance! foi a de lateral-esquerdo (7,2%). Entretanto, para o setor, o elenco cruzeirense conta com menos opções, apenas Kaiki Bruno e Kauã Prates. No gol, apenas 7,7% acreditam que Pedrinho deva contratar outro goleiro. Na posição, Matheus Cunha se juntará a Cássio, Léo Aragão, Otávio e Vitor Lamounier.

Cássio, goleiro do Cruzeiro (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Fechando a lista, apenas 8,5% dos torcedores do Cruzeiro que opinaram acreditam que a equipe precisa de mais um volante, setor que conta com Walace, Lucas Silva, Lucas Romero e Murilo Rhikman. No posto de centroavante, a aprovação de Kaio Jorge é boa, apenas 8,8% querem mais um homem para a posição.

Dois jogadores já deixaram o Cruzeiro

Na última terça-feira (17), o Cruzeiro anunciou de forma oficial as saídas de Mateo Gamarra e Eduardo. Os jogadores não tiveram seus vínculos renovados e deixaram a Toca da Raposa II. Além deles, a tendência é que Bolasie também deixe o clube nos próximos dias.