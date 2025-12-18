Cruzeiro bate marca histórica no Mineirão em 2025
A Raposa colocou mais de 60 mil torcedores no Mineirão em três jogos
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada que marcou a volta do Cruzeiro a disputa de grandes títulos empolgou os torcedores nas arquibancadas. Em 2025, a equipe alcançou sua maior média de público na história do novo Mineirão.
Nesta temporada, o Cabuloso teve média de 41.652 torcedores por jogo. Esta média é de 2.347 pagantes a mais do que na última temporada, quando tiveram 39.278.
Este ano, o Cruzeiro realizou 30 partidas no estádio, sendo apenas uma delas sem a presença de público. Destas, 12 tiveram mais de 50 mil pessoas no Gigante da Pampulha.
Além disso, outros três jogos tiveram mais de 60 mil torcedores: os três clássicos contra o Atlético-MG na temporada, sendo o pela Copa do Brasil o que marcou o maior público (61.584).
Média de público do Cruzeiro no Mineirão desde 2013 (desconsiderando pandemia)
- 2013 - 28.800
- 2014 - 27.658
- 2015 - 23.403
- 2016 - 20.165
- 2017 - 20.480
- 2018 - 29.449
- 2019 - 30.840
- 2020 - 13.024
- 2021 - 33.372
- 2022 - 40.421
- 2023 - 34.785
- 2024 - 39.287
- 2025 - 41.652
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Jogos com mais público no Mineirão em 2025
- 61.584 - Cruzeiro 2 x 0 Atlético Copa do Brasil - R$ 6.487.220,04
- 61.106 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético Campeonato Brasileiro - R$ 3.401.335,50
- 60.834 - Cruzeiro 0 x 2 Atlético Campeonato Mineiro - R$ 4.169.353,50
- 59.587 - Cruzeiro 3 x 1 Vitória Campeonato Brasileiro - R$ 2.315.767,50
- 59.345 - Cruzeiro 1 x 2 Santos Campeonato Brasileiro - R$ 4.144.274,60
- 59.052 - Cruzeiro 0 x 1 Corinthians Copa do Brasil - R$ 6.376.848,02
- 57.747 - Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro - R$ 3.230.728,50
- 53.283 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro - R$ 2.940.491,50
- 52.850 - Cruzeiro 4 x 0 Juventude Campeonato Brasileiro - R$ 3.567.004,98
- 52.802 - Cruzeiro 1 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro - R$ 3.286.100,58
Quando o Cruzeiro volta ao Mineirão?
Apesar de ser a casa do Cabuloso na temporada, o Cruzeiro não fará seu primeiro jogo na temporada 2026 no local. A equipe pediu para que a primeira partida, contra o Pouso Alegre, no dia 10, será no Independência.
Atualmente, o gramado do Mineirão passa por um processo de revitalização, o que acontece todos os anos. Entretanto, o estádio acredita que pode receber jogos a partir do início do Estadual.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias