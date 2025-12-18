Cruzeiro bate marca histórica no Mineirão em 2025

A temporada que marcou a volta do Cruzeiro a disputa de grandes títulos empolgou os torcedores nas arquibancadas. Em 2025, a equipe alcançou sua maior média de público na história do novo Mineirão.

Nesta temporada, o Cabuloso teve média de 41.652 torcedores por jogo. Esta média é de 2.347 pagantes a mais do que na última temporada, quando tiveram 39.278.

Este ano, o Cruzeiro realizou 30 partidas no estádio, sendo apenas uma delas sem a presença de público. Destas, 12 tiveram mais de 50 mil pessoas no Gigante da Pampulha.

Além disso, outros três jogos tiveram mais de 60 mil torcedores: os três clássicos contra o Atlético-MG na temporada, sendo o pela Copa do Brasil o que marcou o maior público (61.584).

Torcida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Média de público do Cruzeiro no Mineirão desde 2013 (desconsiderando pandemia)

2013 - 28.800

2014 - 27.658

2015 - 23.403

2016 - 20.165

2017 - 20.480

2018 - 29.449

2019 - 30.840

2020 - 13.024

2021 - 33.372

2022 - 40.421

2023 - 34.785

2024 - 39.287

2025 - 41.652

Jogos com mais público no Mineirão em 2025

61.584 - Cruzeiro 2 x 0 Atlético Copa do Brasil - R$ 6.487.220,04

61.106 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético Campeonato Brasileiro - R$ 3.401.335,50

60.834 - Cruzeiro 0 x 2 Atlético Campeonato Mineiro - R$ 4.169.353,50

59.587 - Cruzeiro 3 x 1 Vitória Campeonato Brasileiro - R$ 2.315.767,50

59.345 - Cruzeiro 1 x 2 Santos Campeonato Brasileiro - R$ 4.144.274,60

59.052 - Cruzeiro 0 x 1 Corinthians Copa do Brasil - R$ 6.376.848,02

57.747 - Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro - R$ 3.230.728,50

53.283 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro - R$ 2.940.491,50

52.850 - Cruzeiro 4 x 0 Juventude Campeonato Brasileiro - R$ 3.567.004,98

52.802 - Cruzeiro 1 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro - R$ 3.286.100,58

Quando o Cruzeiro volta ao Mineirão?

Apesar de ser a casa do Cabuloso na temporada, o Cruzeiro não fará seu primeiro jogo na temporada 2026 no local. A equipe pediu para que a primeira partida, contra o Pouso Alegre, no dia 10, será no Independência.

Atualmente, o gramado do Mineirão passa por um processo de revitalização, o que acontece todos os anos. Entretanto, o estádio acredita que pode receber jogos a partir do início do Estadual.