O Flamengo perdeu a final do Intercontinental na tarde desta quarta-feira (17) ao ser derrotado nos pênaltis pelo PSG. Após a partida, o pai de Gabigol, Valdemir Silva, desabafou em suas redes sociais em defesa do filho.

No último domingo, o camisa 9 do Cruzeiro ficou marcado por errar o pênalti que poderia ter classificado a equipe para a final da Copa do Brasil. Em sua página no Instagram, o pai do jogador questionou se os quatro rubro-negros que erraram suas cobranças também iriam ser "crucificados".

— Um dia muito importante para a reflexão de muitos que duvidam da índole daqueles que lutam e amam o que fazem e só pensam em vencer. Lembrem-se: no futebol sempre existem heróis e vilões, nervos a flor da pele. Hoje, vi o melhor do mundo chutar o pênalti na lua. Vi quatro jogadores perderem pênalti em seguida, erro deles ou mérito do goleiro. Será que vão expor eles ao ridículo? Vão ser crucificados? Vão duvidar da índole deles? Para vocês torcedores e para aqueles que se dizem jornalistas, reflitam – escreveu Valdemir Silva.

Desabafo de Gabigol

Principal personagem do Cruzeiro na eliminação para o Corinthians nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil, Gabigol, que errou pênalti decisivo, não passou pela zona mista na Neo Química Arena e se pronunciou em suas redes sociais.

– Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada. Obrigado nação Azul pelo apoio incondicional! Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário – comentou Gabigol em post no "X".

Flamengo x PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças, defendidas pelo goleiro Safonov. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.