Os jogadores do Cruzeiro curtem, nesta terça-feira (12), o segundo dia de folga após a derrota para o Santos por 2 a 1, domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa volta a jogar somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada, a primeira do returno.

continua após a publicidade

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa na tarde desta quarta-feira (13). Nesta terça-feira (12), a equipe conhece o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h30. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Aniversariante do dia

Lateral Kauã Prates deve ser titular no jogo contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O lateral-esquerdo Kauã Prates completa, nesta terça-feira (12), 17 anos de idade. O jogador estava servindo a Seleção Brasileira em amistosos contra o Paraguai, na preparação para o Mundial Sub-20 no Chile, em setembro e outubro. Pela equipe principal do Cruzeiro, Kauã Prates já disputou sete jogos, o último a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã. E pode voltar a ser titular contra o Mirassol, já que o titular Kaiki está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

continua após a publicidade

Sub-17 joga contra o Internacional, pelo Brasileiro

A equipe Sub-17 enfrenta o Internacional, nesta terça-feira (12), às 15h, na Toca da Raposa 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na vice-liderança com 25 pontos, mesma pontuação de Corinthians e Vasco. O Palmeiras lidera com 31.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: