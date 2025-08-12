Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 12/8/2025
Jogadores do Cruzeiro curtem mais um dia de folga nesta terça-feira (12)
Os jogadores do Cruzeiro curtem, nesta terça-feira (12), o segundo dia de folga após a derrota para o Santos por 2 a 1, domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa volta a jogar somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada, a primeira do returno.
Agenda do Cruzeiro
Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa na tarde desta quarta-feira (13). Nesta terça-feira (12), a equipe conhece o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h30. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro.
Aniversariante do dia
O lateral-esquerdo Kauã Prates completa, nesta terça-feira (12), 17 anos de idade. O jogador estava servindo a Seleção Brasileira em amistosos contra o Paraguai, na preparação para o Mundial Sub-20 no Chile, em setembro e outubro. Pela equipe principal do Cruzeiro, Kauã Prates já disputou sete jogos, o último a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã. E pode voltar a ser titular contra o Mirassol, já que o titular Kaiki está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Sub-17 joga contra o Internacional, pelo Brasileiro
A equipe Sub-17 enfrenta o Internacional, nesta terça-feira (12), às 15h, na Toca da Raposa 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na vice-liderança com 25 pontos, mesma pontuação de Corinthians e Vasco. O Palmeiras lidera com 31.
Veja os próximos jogos do Cruzeiro
Estas são as próximas partidas da equipe celeste:
- 18/8 – Mirassol, Maião, 20h, Brasileiro
- 23/8 – Internacional, Mineirão, 18h30, Brasileiro
- 27/8 – jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil
- 30/8 – São Paulo, Mineirão, 21h, Brasileiro
