Com quatro suspensos, Jardim terá de mexer muito no Cruzeiro para domingo (5)

O técnico Leonardo Jardim, mais uma vez, terá de mexer na escalação do Cruzeiro para a partida deste domingo (5), às 20h30, contra o Sport, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Quatro titulares estão suspensos: o lateral-direito William, expulso no empate por 0 a 0 com o Flamengo, quinta-feira (2), e o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, que receberam o terceiro cartão amarelo no jogo no Maracanã.

O treinador do Cruzeiro, no entanto, tem boas opções para todas as vagas. No lugar do artilheiro do Campeonato Brasileiro é certa a entrada do atacante Gabigol, que vem participando dos últimos jogos, à exceção da derrota para o Vasco, quando estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Neste Brasileirão, Gabigol disputou 20 dos 26 jogos da equipe, com cinco gols e duas assistências.

Outra presença praticamente certa é a do jovem lateral Kauã Moraes, de 19 anos, contratado ao Athletico-PR. Ele estreou pelo Cruzeiro diante do Flamengo, ao entrar aos 41 minutos do segundo tempo, para suprir a expulsão de William, e agradou ao técnico Leonardo Jardim, que ainda não pode contar com o experiente Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita.

- É um jovem que nós já observávamos. Eu, pessoalmente, vi pela primeira vez ele no Sub-20 do Athletico-PR contra o Sub-20 do Cruzeiro. E, a partir daí, fizemos uma pesquisa daquilo que ele estava desenvolvendo. Depois, contratamos, porque acreditamos nas suas especialidades. É para o presente e futuro – comentou Leonardo Jardim, após o empate com o Flamengo.

Lateral Kauã Moraes deve ser titular do Cruzeiro contra o Sport (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Para a zaga, o técnico do Cruzeiro ainda depende da recuperação de Jonathan Jesus, que não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo por causa de trauma no joelho direito nos treinos da semana. O mais provável é que João Marcelo seja titular pela primeira vez desde que lesionou o joelho direito em fevereiro. O zagueiro entrou nos minutos finais da partida contra o Vasco.

Jardim tem várias opções para escalar o meio-campo do Cruzeiro diante do Sport

A situação com mais alternativas é no meio-campo, para o lugar de Lucas Romero. Jardim pode escalar o meia Matheus Henrique, desde que o atacante Wanderson se recupere da lombalgia que o deixou de fora do jogo contra o Flamengo. Ou mesmo, o técnico do Cruzeiro pode optar por outro atacante, como Marquinhos, Sinisterra ou Arroyo, e ainda entrar com Eduardo.

Os jogadores do Cruzeiro fazem o último treino antes da partida contra o Sport na tarde deste sábado (4), na Toca da Raposa.