Para zagueiro do Cruzeiro, grupo vai acolher bem Leonardo Jardim

Assim como a torcida, os jogadores do Cruzeiro estão na expectativa pela chegada do novo treinador para a temporada. O clube aguarda apenas a rescisão do português Leonardo Jardim com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, para fazer o anúncio oficial. A confirmação deve ser feita no início da próxima semana.

O zagueiro Fabrício Bruno elogia Leonardo Jardim e afirma que ele será bem recebido pelo grupo, na Toca da Raposa:

- A carreira dele dispensa comentários, muitos anos no Monaco, agora no Oriente Médio… Vamos acolhê-lo da melhor maneira possível. Independentemente de quem vier, vai ser muito bem recebido aqui por esse grupo, que é bastante receptivo – afirmou o jogador celeste.

Enquanto o novo treinador não chega, o Cruzeiro continua dirigido pelo auxiliar técnico fixo, Wesley Carvalho. Depois de estrear com a goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, quinta-feira (30), no Independência, ele volta a comandar a equipe neste domingo (2), diante do Uberlândia, às 18h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Fabrício Bruno comenta sobre a mudança de comando da equipe e o trabalho de Wesley Carvalho:

- No futebol é assim… A gente tem que se readaptar o quanto antes. Ele tem total confiança não só nossa, mas da diretoria, e autonomia para fazer o que tem de ser feito. Temos de assimilar o quanto antes a proposta de jogo para que a gente possa entregar resultados, que é para isso que estamos aqui – disse o zagueiro.

Fabrício Bruno na goleada do Cruzeiro por 4 a 1 sobre o Itabirito (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Fabrício Bruno sabe que a cobrança por vitórias no Cruzeiro é grande, independentemente de a equipe ainda estar iniciando a temporada:

- É difícil porque temos de montar uma base sólida para a temporada inteira e, às vezes, o resultado não acontece. Querem resultado imediato, e não é assim que acontece. Mas a gente se dedica, trabalha no dia a dia, dentro do que é proposto, porque a gente tem excelentes profissionais que confiam na gente, e a confiança é recíproca. É natural a pressão para ganhar. Assim que vai ser porque a gente está num clube gigante em que só a vitória interessa em qualquer campeonato que for disputar.

Para Fabrício Bruno, futebol brasileiro só tem a ganhar com retorno de Neymar

O zagueiro Fabrício Bruno falou também da chegada de Neymar ao Santos, já que poderá ter de enfrentá-lo, além de outros destaques internacionais, como Depay, do Corinthians, no Campeonato Brasileiro:

- Acho que quem ganha com isso é o futebol brasileiro. Jogadores desse calibre no nosso futebol é espetacular. O povo brasileiro tem a ganhar com uma das competições mais difíceis do mundo.