Dinenno, jogador do Cruzeiro, comemora seu gol durante partida contra o Juventude no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 21:23 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro venceu o Juventude, por 2 a 0, em confronto disputado na noite desta quarta-feira (24), no Mineirão, em partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Raposa chegou a quinta colocação, com 32 pontos. O clube do Rio Grande do Sul tem 21 tentos, na 12ª posição.

Para alcançar a vitória, a Raposa precisou de dois pênaltis. Um no primeiro tempo, convertido pelo lateral William. O outro na etapa complementar, com gol de Dinenno, que retornou de lesão.

Curiosamente, o Cruzeiro venceu com dois gols de pênalti justamente em partida apitada pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa, mesmo que ganhou destaque no último fim de semana ao marcar um pênalti para o Flamengo sobre o Criciúma.

O Cruzeiro agora encara o Botafogo, no sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Juventude recebe o Criciúma, no mesmo dia, mas às 19h, no Alfredo Jaconi.

Kaio Jorge, jogador do Cruzeiro, durante partida contra o Juventude no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Juventude

Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

⚽ William, aos 44', Dinenno 41'' (CRU)

🅰️ William, Zé Ivaldo, João Marcelo (CRU); João Lucas, Gabriel Inocêncio, Zé Marcos (JUV)

V Zé Marcos (JUV)

⚽ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO: (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva (Ramiro), Matheus Henrique, Matheus Pereira (Villalba); Lautaro Diaz (Arthur Gomes), Kaio Jorge (Dinenno)

JUVENTUDE: (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas (Gabriel Inocêncio), Zé Marcos, Lucas Freitas; Alan Ruschel, Caique (Ewerthon), Luís (Luís Mandaca), Jean Carlos, Lucas Barbosa, Gilberto (Gabriel Taliari), Erick (Nenê).