São Paulo vence Cruzeiro em noite inspirada de William Gomes

Publicada em 15/09/2024 - 20:33 • São Paulo (SP)

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta domingo (15), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Tricolor foi marcado pelo jovem William Gomes, que teve ótima atuação e foi o destaque do jogo. Esse foi só o segundo gol dele pelo São Paulo. O primeiro aconteceu na vitória do Tricolor sobre o Vitória por 2 a 1, no Morumbi. A vitória do Tricolor acabou com a invencibilidade da Raposa em casa no Brasileirão.

O jogo deste domingo (15) também foi especial para o São Paulo porque marcou as estreias de três reforços Santiago Longo, Jamal Lewis e Ruan.

Com este resultado, o São Paulo chega à 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, caiu para a 7ª colocação, com 41 pontos conquistados.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou com o São Paulo melhor. Apesar de ter entrado com o time reserva, o Tricolor conseguiu criar boas oportunidades principalmente com William Gomes e André Silva. Aos oito minutos, por exemplo, o camisa 39 chegou a marcar um gol após receber lançamento e driblar o goleiro Cássio, mas o VAR apontou que o atacante estava impedido.

Depois do susto, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a posse de bola e rondar a área do goleiro Jandrei, porém sem levar muito perigo. O tricolor, por sua vez, seguia criando boas chances com seus garotos, como em um perigoso arremate de William, que desviou na zaga da Raposa e passou perto do gol; em um chute de André Silva, que Cássio jogou para escanteio; e um arremate de Erick que também foi defendido pelo goleiro cruzeirense.

Pelo lado da Raposa, os destaques foi, além de Cássio, Matheus Pereira, que criou algumas oportunidades e chegou a arrematar algumas vezes contra a meta do São Paulo, mas sem sucesso. A primeira etapa da partida terminou sem gols.

São Paulo encerrou invencibilidade do Cruzeiro em casa no campeonato. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O segundo tempo começou com uma boa chegada do Cruzeiro. Matheus Pereira tabelou com Kaio Jorge e finalizou, mas a bola parou nas mãos de Jandrei.

Aos 8 minutos, os jogadores do São Paulo pediram pênalti por bola na mão de Marlon dentro da área, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio aguardou checagem do lance pelo VAR, que avaliou que não houve pênalti, para desespero da equipe paulista.

O gol que deu a vitória ao São Paulo saiu ao 13 minutos. Erick arrancou pela ponta direita e lançou William Gomes, que chutou e acertou o canto superior de Cássio.

O Cruzeiro tentou pressionar o adversário para conseguir ao menos o gol de empate, mas não teve sucesso. William lançou uma bola da direita em direção ao gol, mas Jandrei conseguiu evitar que ela entrasse.

Matheus Pereira seguiu sendo o jogador mais perigoso do time de Minas. A Raposa rondou a área do São Paulo, fez alterações em uma tentativa de deixar a equipe mais ofensiva, mas o jogo acabou mesmo com a vitória da equipe de Zubeldía.

O que vem por aí

A próxima partida do Cruzeiro acontece na quinta-feira (19), às 21h30 (hora de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, contra o Libertad, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Já o São Paulo volta a campo na quarta-feira (18), às 21h30 (hora de Brasília), para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x SÃO PAULO

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Eduardo Gonçalves da Cruz

4️⃣ Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves

🥅 Gols: William Gomes (13'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Kaio Jorge (18'/1ºT), Matheus Henrique (42'/1ºT), L. Romero (51'/1ºT), Gabriel Veron (28'/2ºT) do Cruzeiro; Ferraresi (4'/1ºT), Michel Araújo (42'/1ºT), Luis Zubeldía (intervalo), André Silva (48'/2ºT) do São Paulo.



⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio, William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon (Kaiki Bruno), Walace (Lautaro Díaz), L. Romero (Peralta), Matheus Henrique (Mateus Vital), Matheus Pereira, Vitinho (Gabriel Veron), Kaio Jorge.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinícius (Alan Franco), Sabino, Ferraresi e Ruan; Marcos Antônio, Santiago Longo (Luiz Gustavo), Erick (Wellington Rato), Michel Araújo (Rodriguinho) e William Gomes (Jamal Lewis); André Silva.