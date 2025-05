Campeão paralímpico acompanha treino do Cruzeiro na Toca da Raposa

Multicampeão paralímpico, o nadador Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho e torcedor fanático do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa, na manhã desta terça-feira (27), para acompanhar o último treino da equipe que enfrenta o Unión de Santa Fe, da Argentina, nesta quarta-feira (28), pela Copa Sul-Americana, no Mineirão.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o Cruzeiro registra a visita de Gabrielzinho e a interação com o técnico Leonardo Jardim, com alguns jogadores do elenco, como Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Bolasie, e com os dirigentes Pedro Junio, vice-presidente de futebol, e Paulo Pelaipe (diretor executivo). O atleta também se encontrou com o atacante Gabigol.

Gabrielzinho, natural de Santa Luzia (MG), é fanático pelo Cruzeiro e frequenta o Mineirão constantemente. No ano passado, o atleta esteve em Assunção, para assistir à final da Copa Sul-Americana, quando a equipe celeste foi derrotada pelo Racing.

Destaque da natação paralímpica brasileira, Gabrielzinho conquistou três medalhas de ouro em três estilos diferentes em Paris, em 2024: nos 100 metros costas, nos 50 metros costas e nos 200 metros livres, além de se tornar celebridade, com sua alegria e simplicidade. O nadador foi porta-bandeira da delegação brasileira, na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos. E já garantiu presença no Mundial de Singapura, em setembro.

Gabrielzinho conquistou três ouros em Paris (Foto: Alexandre Schneider / CPB)

Veja as principais conquistas do atleta paralímpico e ilustre torcedor do Cruzeiro: