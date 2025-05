Uniforme dois do Cruzeiro será lançado nesta sexta-feira (30)

O uniforme número 2 do Cruzeiro para a temporada 2025 será lançado nesta sexta-feira (30). O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais. A estreia da camisa pela equipe principal deverá ocorrer no domingo (1º), contra o Palmeiras, no Mineirão, às 19h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

- Chegou a hora de vestir a história! No dia 30 de maio, o lançamento oficial da nova camisa 2 do Cruzeiro acontece em todas as lojas oficiais. Não fique de fora e garanta o seu manto e mostre sua força dentro e fora de campo! - divulgou o clube.

O torcedor cruzeirense que quiser comprar a nova camisa terá como opções principais as lojas do clube e da Adidas, fornecedora do material esportivo do Cruzeiro.

O novo modelo da camisa do Cruzeiro foi vazado nas redes sociais após um furto a uma fábrica em Três Pontas, no Sul de Minas, no início de abril. Dois homens foram presos pela Polícia Civil.

Uniforme branco do Cruzeiro tem listras horizontais azuis no peito

A camisa branca do Cruzeiro tem o escudo fechado, assim como o uniforme principal passou a adotar nesta temporada, e traz três faixas azuis no peito. Nas mangas, também há as tradicionais listras da Adidas, em três tons diferentes de azul. O logotipo da Betfair, a patrocinadora máster do Cruzeiro, está estampado em azul escuro.

Antes da partida que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro, domingo (1º), contra o Palmeiras, o Cruzeiro enfrenta o Unión de Santa Fe, da Argentina, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, pela última rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. As duas equipes já estão eliminadas da competição, e o técnico Leonardo Jardim vai escalar uma equipe totalmente reserva para enfrentar os argentinos.