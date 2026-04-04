Villalba contesta pênalti marcado em goleada do São Paulo sobre o Cruzeiro
O zagueiro esteve envolvido no lance da penalidade máxima
O Cruzeiro perdeu sua quinta partida no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (4). A equipe foi goleada pelo São Paulo por 4 a 1 no Morumbis. O primeiro gol do confronto contou com uma polêmica na marcação do pênalti. Após a partida, o zagueiro Lucas Villalba detalhou o lance e ressaltou que não entendeu a decisão da arbitragem.
– Não consigo entender como é tão fácil dar esse tipo de falta. Conversamos com o juiz, ele disse que foi claro o pênalti. No momento que ele assinalou o pênalti, o VAR em seis segundos confirmou. Quando é assim, é difícil. Não sentimos que fizemos falta. Tentamos encostar nele, mas não sentimos que fizemos falta, nem em cima nem embaixo. Dentro da área só se acompanha. Sofremos o gol de pênalti e minutos depois sofremos outro. Eles aproveitaram nossos erros. No segundo tempo, reagimos, fizemos o segundo gol, mas sofremos um de bola parada. Primeiramente fazer ser responsável pelo jogo de hoje, não foi o melhor – explicou.
Lucas Villalba também foi sincero sobre a situação do Cruzeiro e ressaltou que não é momento de buscar desculpas e que confia no elenco celeste.
– Eu não busco desculpas. Estou falando na frente de vocês. Sou um dos principais responsáveis, coloco na frente da situação. Tentaremos melhorar os detalhes para não sofrermos gols. Buscaremos melhorar – disse.
– Eu confio plenamente nos meus companheiros, no treinador, no grupo. Quem pensa diferente, tem todo respeito, pode pensar o que quiser. Confio no trabalho do treinador e nos meus companheiros. Obviamente para mostrar isso, precisamos de respaldo dentro de campo – ressaltou Villalba.
São Paulo x Cruzeiro
O São Paulo contou com uma noite inspirada de Ferreirinha e foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis. A equipe comandada por Roger Machado voltou a vencer no Brasileirão com uma goleada por 4 a 1 em cima da Raposa e colocou fim à sequência de três jogos sem vencer. O atacante foi uma escolha do técnico Roger Machado e voltou a ser titular no Tricolor. Artur Jorge conhece sua primeira derrota no comando da Raposa.
Ferreirinha terminou a partida ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores são-paulinos no Morumbis. O atacante ainda não havia marcado na temporada e havia tido poucas chances como titular. Calleri foi quem abriu o placar, de pênalti, ainda na primeira etapa. O Cruzeiro chegou a diminuir o marcador quando ainda estava perdendo por dois de diferença, mas logo sofreu o terceiro, não reagiu e o quarto saiu nos acréscimos.
Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores terça-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.
