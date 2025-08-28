menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro: Cuca e Pelaipe discutem após clássico da Copa do Brasil

Técnico o Galo e dirigente da Raposa têm atrito após o jogo

imagem cameraCuca e Paulo Pelaipe discutem em direção ao vestiário da Arena MRV. Foto: Reprodução/Amazon Prime Vídeo
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 28/08/2025
11:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O dirigente do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, discutiu com o técnico Cuca, do Atlético-MG, após clássico das quartas de final da Copa do Brasil. A confusão na Arena MRV ocorreu pela comemoração cruzeirense na saída do gramado.

continua após a publicidade

Em campo, a Raposa bateu o Galo por 2 a 0, pelo jogo de ida, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos no segundo tempo. A partida de volta acontece em 11 de setembro (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

➡️Cruzeiro derrota o Atlético-MG por 2 a 0 no primeiro clássico pela Copa do Brasil

No caminho do gramado para os vestiários, Cuca e Paulo Pelaipe apontaram dedos um para o outro e discutiram por alguns segundos. Eles estavam separados por um corrimão.

continua após a publicidade

O diretor executivo do Cruzeiro foi retirado do local e não se pronunciou publicamente sobre o caso. Já o treinador do Atlético-MG minimizou o ocorrido em entrevista coletiva.

- O que aconteceu foi que o pessoal estava comemorando ali com grito de Cruzeiro e falei para tomarem cuidado. Já tinha dito ‘parabéns pela vitória’, mas que tomasse cuidado porque aquilo poderia desandar. Não precisavam comemorar ali. Nada de anormal - afirmou Cuca.

continua após a publicidade
Kaio Jorge do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge marca o segundo gol do Cruzeiro contra o Atlético-MG. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Dublador revela ‘treta’ de Hulk e Cuca em Atlético-MG x Cruzeiro: ‘Vai embora’

O dublador Velloso revelou, por meio de leitura labial, xingamentos de Hulk e Cuca a um torcedor no jogo da quarta-feira (27).

- Tudo bem não. Esse babaca fica falando m*&$@. Tem que respeitar. Vai embora - disparou Hulk contra torcedor após Atlético-MG x Cruzeiro

- Ah, pode ir. Quero saber quem é o senhor, vagabundo - gritou Cuca para um torcedor também depois do clássico.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias