Atlético-MG x Cruzeiro: Cuca e Pelaipe discutem após clássico da Copa do Brasil
Técnico o Galo e dirigente da Raposa têm atrito após o jogo
O dirigente do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, discutiu com o técnico Cuca, do Atlético-MG, após clássico das quartas de final da Copa do Brasil. A confusão na Arena MRV ocorreu pela comemoração cruzeirense na saída do gramado.
Em campo, a Raposa bateu o Galo por 2 a 0, pelo jogo de ida, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos no segundo tempo. A partida de volta acontece em 11 de setembro (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.
No caminho do gramado para os vestiários, Cuca e Paulo Pelaipe apontaram dedos um para o outro e discutiram por alguns segundos. Eles estavam separados por um corrimão.
O diretor executivo do Cruzeiro foi retirado do local e não se pronunciou publicamente sobre o caso. Já o treinador do Atlético-MG minimizou o ocorrido em entrevista coletiva.
- O que aconteceu foi que o pessoal estava comemorando ali com grito de Cruzeiro e falei para tomarem cuidado. Já tinha dito ‘parabéns pela vitória’, mas que tomasse cuidado porque aquilo poderia desandar. Não precisavam comemorar ali. Nada de anormal - afirmou Cuca.
