Líder do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. A equipe do técnico Leonardo Jardim está invicta há 10 rodadas: a última derrota foi para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, em Bragança Paulista, em 20 de abril, pela quinta rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

A principal atração da partida será o reencontro do goleiro Cássio com o ex-clube. Será a primeira vez que ele enfrenta o Corinthians, desde a saída em maio do ano passado. Cássio cumpriu suspensão na goleada do Cruzeiro sobre o Juventude por 4 a 0, domingo (20), no Mineirão.

Sub-20 joga pela última rodada da primeira fase do Brasileirão

Em terceiro lugar na classificação e classificado para as quartas de final do Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, nesta quarta-feira (23), às 15h, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da primeira fase. A Raposa vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, em casa, e o time carioca não tem mais chances de classificação.

continua após a publicidade

Sub-20 do Cruzeiro vem de derrota para o São Paulo na Toca da Raposa 1 (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Jogo do Sub-17 será contra o Fluminense na Toca da Raposa

A equipe Sub-17 do Cruzeiro joga contra o Fluminense, às 15h, na Toca da Raposa 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a vice-liderança, com 21 pontos, quatro atrás do Palmeiras, e tenta se recuperar da derrota para o Grêmio por 2 a 1, na rodada passada.

➡️Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste até o fim do turno do Brasileirão: