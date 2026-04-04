Artur Jorge analisa goleada sofrida pelo Cruzeiro: 'Estamos preocupados'

Depois de uma ótima estreia de Artur Jorge no comando do Cruzeiro, a equipe foi goleada na noite deste sábado (4), pelo São Paulo, por 4 a 1. Após a partida, o técnico Artur Jorge analisou a partida e reafirmou que todos estão preocupados com a situação da Raposa.

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– Nós estamos muito preocupados. Temos muito trabalho a fazer. A vitória contra o Vitória foi apenas um jogo, precisamos de consistência. Poderá ser difícil para compreender, temos que encontrar esse equilíbrio para ter uma sequência de jogo. Falei com os jogadores para não entregarem a esse resultado. Temos muito campeonato pela frente. Temos que sair dessa posição incômoda. O campeonato passa rápido, temos que reagir rapidamente – disse o técnico.

Artur Jorge ainda analisou em específico sobre a partida contra o São Paulo que o Cruzeiro chegou a criar boas oportunidades, mas não finalizou bem.

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– Temos apenas que referenciar nesse jogo, foi o que preparamos e sobre ele temos que falar. O que virá, virá. É difícil falar depois de perder de 4 a 1. É um resultado que nos castiga demais. Pesado para aquilo que foi nossa abordagem, postura e entrega. Não fomos tão competitivos quando queríamos ser. É difícil, uma equipe que esta nessa situação. Tem momentos que nos penalizam muito por erros. Não só nos dois primeiros gols, mas depois de tentarmos uma reação, o terceiro gol afeta emocionalmente o que é a equipe, para continuar a lutar por um resultado melhor – analisou.

– Sem dúvida nenhuma, sofrer quatro gols não é bom em momento algum. Ainda mais quando tenho uma sequência de gols sofridos. De fato, são pequenos detalhes que fazem diferença ao que concedemos ao adversário. Eu falei de um jogo de alguns aproveitamentos, criamos oportunidades, construímos volume de jogo ofensivo. Basta olhar para os números. Para fazer mais gols. Não terminamos algumas jogadas que produzimos. Acabamos por permitir ao adversário, que conseguiu ter chances de gols em um período curto de tempo, que condiciona nossa abordagem – disse Artur Jorge.

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Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress

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São Paulo x Cruzeiro

O São Paulo contou com uma noite inspirada de Ferreirinha e foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis. A equipe comandada por Roger Machado voltou a vencer no Brasileirão com uma goleada por 4 a 1 em cima da Raposa e colocou fim à sequência de três jogos sem vencer. O atacante foi uma escolha do técnico Roger Machado e voltou a ser titular no Tricolor. Artur Jorge conhece sua primeira derrota no comando da Raposa.

Ferreirinha terminou a partida ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores são-paulinos no Morumbis. O atacante ainda não havia marcado na temporada e havia tido poucas chances como titular. Calleri foi quem abriu o placar, de pênalti, ainda na primeira etapa. O Cruzeiro chegou a diminuir o marcador quando ainda estava perdendo por dois de diferença, mas logo sofreu o terceiro, não reagiu e o quarto saiu nos acréscimos.

Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores quarta-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.

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