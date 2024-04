(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 14:23 • São Paulo (SP)

Nicolás Larcamón não é mais o técnico do Cruzeiro. A diretoria do clube mineiro demitiu o treinador de 39 anos após a derrota por 3 a 1 diante do Atlético-MG, pela partida de volta do Campeonato Mineiro, no Mineirão.

Além de Larcamón, o Cruzeiro também desligou os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco.

A Raposa terminou o Campeonato Mineiro com a melhor campanha na primeira fase e chegou à final da competição. Na partida de ida, empatou com o Galo por 2 a 2 e tinha a vantagem do empate na volta, mas acabou derrotada por 3 a 1.

Técnico argentino Nicolás Larcamón no comando do Cruzeiro em clássico contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

Sem Nicolás Larcamón, o próximo desafio do Cruzeiro será contra o Alianza Petrolera, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

