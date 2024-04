Defensor do Atlético-MG, Jemerson não poupa Cruzeiro: ‘Trouxeram camisa de vice?’

Copiar Link

Provocado por torcedores do Cruzeiro nas finais do Campeonato Mineiro, Jemerson respondeu o adversário após a conquista do Atlético-MG na decisão do estadual. O zagueiro afirmou que comemora títulos e ressaltou que o Mineirão é o salão de festas do Galo.

- Será que trouxeram a camisa de vice também? É um misto de emoção, de alegria. Agora é comemorar. Todos estão de parabéns, comissão, diretoria, jogadores. Esse pessoal fica comemorando vitória, mas a gente comemora títulos. Nosso salão de festas aqui.

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG volta a campo e encara o Rosário Central, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Galo triunfou na estreia e pode dar grande passo rumo a classificação às oitavas de final.