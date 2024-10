Após expulsão, atacante do Cruzeiro pede desculpas: ‘Me excedi’

Rafa Silva, atacante do Cruzeiro (Foto: Staff Imagens/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 08:15 • Belo Horizonte • Atualizada em 27/10/2024 - 09:44

O atacante do Cruzeiro Rafa Silva protagonizou um dos lances mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Neste sábado (26), na derrota para o Athletico-PR por 3 a 0 na Ligga Arena, o jogador foi expulso aos três segundos de jogo. Ele usou das rede sociais para pedir desculpas e disse que vai trabalhar para reconquistar a confiança da torcida.

- Estava muito feliz com a oportunidade de voltar ao gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez - escreveu o jogador.

Rafa Silva, atacante do Cruzeiro, pede desculpas em seu Instagram após ser expulso com três segundos de jogo diante do Athletico-PR (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O lance aconteceu poucos segundos após o apito inicial; o Athletico-PR saiu com a bola e o camisa 8 chegou com o corpo para uma disputa com o zagueiro Kaique Rocha. Na dividida, Rafa Silva deixa o cotovelo e acerta o rosto do adversário.

Com o feito, o atacante bateu o recorde com a expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida, Rodrigo Jose Pereira de Lima, aplicou o cartão vermelho direto no atleta.

Rafa Silva não entrava em campo pela Raposa desde a 9ª rodada, no empate do Cruzeiro com o Vasco em 0 a 0, no dia 16 de junho. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita e desde então é desfalque no elenco celeste.

Multa 'severa' a Rafa Silva

Em coletiva de imprensa após a derrota, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, comunicou à imprensa que uma multa "severa" foi aplicada ao atleta.

- É inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Essa gestão não aceita situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, a gente vai aguardar os próximos passos. O Cruzeiro, acima de tudo, é um clube muito sério. Cumpre rigorosamente o que é combinado. E exige muito profissionalismo impecável. Não concorda com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado - afirmou Mattos.