Emergência no banheiro? Cássio protagoniza momento inusitado em jogo do Cruzeiro

O goleiro Cássio passou por um momento inusitado na partida contra o Betim. No início da segunda etapa, o camisa 1 do Cruzeiro teve uma emergência e pediu ao árbitro para ir ao vestiário.

O momento causou confusão no início da etapa complementar. Pouco antes, ele havia pedido um remédio para membros da comissão técnica. Instantes antes da cobrança de uma falta, deixou seu posto e foi para o vestiário.

Enquanto o camisa 1 estava no vestiário, o coordenador do departamento médico da equipe, Dr. Sérgio Campolina, foi na direção do vestiário para dar assistência ao atleta.

Três minutos depois, Cássio retornou sorrindo ao campo e teve seu nome gritado pelos torcedores na Arena Vera Cruz. Segundo a transmissão do Premiere, ele sofreu um desconforto estomacal.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Betim x Cruzeiro

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.