imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Com baixa importante! Confira escalação do Cruzeiro contra o Betim

Tite teve que preservar jogador da partida

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 01/02/2026
19:03
Escalação do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Escalação do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro tenta mudar os ventos da temporada no primeiro dia de fevereiro em partida contra o Betim, na noite deste domingo (1º). A Raposa entra em campo na Arena Vera Cruz precisando de um resultado positivo para seguir vivo no Campeonato Mineiro.

No último sábado, a situação celeste ficou ainda mais complicada. O North chegou a 11 pontos ao vencer o Democrata por 3 a 1.

Para o duelo deste domingo, Tite recalculou a rota cruzeirense e irá escalar jogadores titulares. Antes da partida, Jonathan Jesus e Gerson eram dúvidas por terem deixado o jogo contra o Botafogo com câimbras. A surpresa ficou por conta da ausência de Kaio Jorge, preservado para o duelo contra o Coritiba pelo Brasileirão.

Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)
Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Sanando as dúvidas, o comandante da Raposa escalou o time com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo e Chico da Costa

Do outro lado, Emerson Ávila coloca o Betim em campo com a seguinte formação: Jori; Talisson, Jean, Gabriel Marques, Pedro Henrique; Riquelmy, Erick Salles, Maycon Rangel; Jhemerson, Victor Mafra, Arilson

Betim x Cruzeiro

Após a goleada sofrida para o Botafogo, o Cruzeiro enfrentará o Betim neste domingo (1º), às 20h (de Brasília), em jogo decisivo pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro chega para o duelo precisando de uma vitória para amenizar a crise na Toca da Raposa e também para seguir vivo no Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite tem seis pontos e está na segunda posição do Grupo C. Hoje, a Raposa não se classificaria para a semifinal.

Para se classificar em primeiro do grupo, o Cruzeiro precisa somar três pontos a mais que o North, que terá pela frente Uberlândia e América-MG.

✅ FICHA TÉCNICA
BETIM X CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO- 6ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 1º de fevereiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Vera Cruz
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportynet (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Misson Júnior
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Wagner Lira
📺 VAR: Michel Guimarães

⚽ESCALAÇÕES

BETIM (Técnico: Emerson Ávila)

Jori; Talisson, Jean, Gabriel Marques, Pedro Henrique; Riquelmy, Erick Salles, Maycon Rangel; Jhemerson, Victor Mafra, Arilson

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo e Chico da Costa

