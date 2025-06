Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa nesta sexta-feira (27), depois de duas semanas de férias. A equipe inicia um período de treinamentos até a retomada do Campeonato Brasileiro, com o jogo contra o Grêmio, dia 13, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada.

Agenda do Cruzeiro

Durante o período de 15 dias de treinamento até a partida contra o Grêmio, o Cruzeiro vai disputar a Vitória Cup, em Cariacica (ES), no início de julho. No dia 3, o adversário será o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade. No dia 6, a Raposa joga contra outro argentino, o Banfield, também no Kleber Andrade.

Departamento de Saúde e Performance

A expectativa para os próximos dias é quanto à liberação do meia Matheus Henrique para treinos com bola na Toca da Raposa. O jogador passou por cirurgia no joelho direito para correção de lesão no menisco no início de abril. O zagueiro João Marcelo também se recupera de lesão multiligamentar no joelho direito, mas a previsão de retorno é para o fim da temporada.

Meia Matheus Henrique, ao lado de Fagner, deve voltar aos treinos com bola em breve (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Biometria facial para torcedores

Para os jogos do Cruzeiro no Mineirão, já a partir do confronto com o Grêmio, dia 13, o torcedor terá que ter a biometria facial registrada. O cadastramento está aberto para sócios-torcedores, pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Para quem não é sócio, o procedimento começa domingo (29).

Próximos jogos do Cruzeiro

Estes são os próximos jogos do Cruzeiro: