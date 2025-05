Patrocinador celebra 78 anos do Criciúma com distribuição de camisas comemorativas

Patrocinadora máster do Criciúma desde 2023, a EstrelaBet prepara uma homenagem especial pelos 78 anos do Tigre. A empresa vai distribuir 78 camisas comemorativas durante a inauguração do Memorial de Fundação do clube, que acontece no próximo sábado (17), às 9h30, na Praça Nereu Ramos.

A ação, voltada aos torcedores carvoeiros, reforça a conexão entre a marca e a trajetória do Criciúma. As 78 camisetas trazem referências de mantos utilizados em momentos históricos do clube e serão entregues aos primeiros torcedores que comparecerem ao evento e comprovarem que já são clientes na plataforma da EstrelaBet.

— Já estamos no terceiro ano da parceria com o Criciúma e tivemos a honra de acompanhar conquistas marcantes, como o retorno à Série A e os títulos catarinenses de 2023 e 2024. A EstrelaBet parabeniza o clube por seus 78 anos e se orgulha de fazer parte dessa história vitoriosa — afirma Bruno Fernandes, gerente de marketing esportivo da EstrelaBet.

Entre os modelos que serão relembrados está a primeira camisa lançada com o patrocínio da EstrelaBet, em 2023 – com listras verticais amarelas e pretas, conhecida como “Peñarol” por sua semelhança com o uniforme do time uruguaio. O modelo foi recorde de vendas na história do clube.

Outros uniformes icônicos também serão relembrados na ação, como o da época do Comerciário – antigo nome da agremiação – em azul; o modelo que marcou os anos 90, década de maior glória do Criciúma; a camisa da conquista do Campeonato Brasileiro da Série B, em 2002; e o manto utilizado em 2023, quando o clube conquistou o acesso à Série A.

— A escolha dos uniformes busca homenagear a memória afetiva da torcida e celebrar os grandes marcos do clube ao longo das décadas — complementa Fernandes.

O evento de inauguração do Memorial de Fundação será aberto ao público e contará com atrações musicais e uma homenagem especial aos familiares dos fundadores do clube, relembrando os 78 anos de história do Tigre.

