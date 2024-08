Criciúma x Bragantino: como é o histórico do confronto?

(Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Criciúma e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28) em partida atrasada, válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Saiba quem leva a melhor no confronto direto!

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Criciúma e RB Bragantino já se enfrentaram em 27 oportunidades, com 11 vitórias do Tigre, nove empates e sete vitórias do Massa Bruta. Jogando no Heriberto Hulse, o Criciúma tem uma vantagem ainda maior, com sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 13 jogos.

No último encontro entre as equipes, na Série B de 2019, empate por 1 a 1, em Bragança Paulista. O Criciúma não vence o rival desde 2015.

(Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Criciúma e Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X BRAGANTINO

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 19h30;

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);

🚩 Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG);

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ).

Último confronto entre as duas equipes foi na Série B de 2019 (Foto: Lucas Colombo/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Marcelo Hermes, Meritão, Newton (Patrick de Paula) e Marquinhos Gabriel; Arthur Caíke e Bolasie.

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Guilherme; Jadsom, Raul e Jhon Jhon; Gustavinho, Mosquera e Sasha.