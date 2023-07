>Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!



- A recepção foi fantástica, fiquei muito feliz com o carinho da torcida do Coritiba. Desde o início do trabalho, conquistamos pontos importantes no Brasileirão. Ainda estamos na zona de rebaixamento, mas tenho certeza que vamos sair dessa situação. O ambiente do jogo contra o Fluminense parecia o de uma final de Libertadores. Precisamos dessa sintonia com os torcedores - comenta Justus.



Sobre o desafio financeiro, o empresário destacou as peculiaridades de investir em um clube de futebol onde, apesar de objetivar o lucro, é necessário se considerar a existência de variáveis durante a trajetória:



- Obviamente, as SAFs buscam parcerias vantajosas financeiramente, mas o projeto vai muito além disso. Trabalhar com um clube de futebol envolve uma alta dose de sentimento, diferente do que qualquer setor. É um trabalho a longo prazo. Teremos tropeços durante o caminho, como outros clubes, mas, desde que assumimos definitivamente o clube, conseguimos nos recuperar na competição.