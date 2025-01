Coritiba traz mensagem contra o racismo no lugar de patrocinadora master

O Coritiba goleou o Andraus Brasil por 4 a 0 a noite de quinta-feira (30), no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense, mas o destaque ficou com o uniforme da equipe mandante. Depois do caso de racismo envolvendo o atleta Léo, do rival Athletico, a Reals Bet, patrocinadora máster do clube, teve a iniciativa de ceder o espaço na camisa para dar luz à luta antirracista.

A marca disponibilizou a região nobre do uniforme para que fosse estampada a frase “RACISTAS NÃO SÃO BEM-VINDOS NO COUTO”, com o intuito de conscientizar os torcedores e o público de que a discriminação por raça ou cor é crime e não deve ser tolerada em qualquer instalação pertencente ao clube.

— Mais uma vez a Reals reforça o seu compromisso de combate ao racismo e à discriminação. Está na hora de causar mudanças em nosso entorno e colocar um ponto final neste tipo de situação. Nós, como uma marca que conversa diariamente com milhares de pessoas, sabemos que podemos trabalhar em prol da conscientização da sociedade, principalmente dos torcedores. Em casos assim a rivalidade fica de lado. Devemos nos unir, porque o racismo é crime e a luta é de todos nós — destaca Rafael Borges, Country Manager da Reals.

— O Coritiba se compromete a ser um clube cada vez mais atento e atuante na luta contra o racismo. A mensagem na camisa hoje é importante, mas será ainda mais relevante o Coritiba usar sua força para que a mensagem antirracista encontre cada vez mais um número maior de pessoas. O futebol e qualquer outro ambiente deve ser um espaço de paixão, união e respeito, e no Couto Pereira não há lugar para racismo e nem qualquer outro tipo de discriminação — acrescenta Gabriel Lima, CEO do Coritiba.

De contrato renovado com o Coritiba por mais uma temporada, esta já é a segunda vez que a Reals Bet cede o seu lugar na camisa do clube para dar visibilidade a causas sociais. A primeira foi uma ação em prol do Dia Internacional da Mulher, em março de 2024, quando o nome da empresa deu espaço para a frase “Respeita as Gurias”, nas quartas de final do Campeonato Paranaense.

