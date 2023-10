Na manhã desta sexta-feira (13), veio a tona uma suposta briga entre os jogadores Benjamin Kuscevic e Diogo Oliveira, do Coritiba, no intervalo da partida entre Atlético-MG e o Coxa, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no último domingo (8). O atacante teria acertado uma cabeçada no rosto do zagueiro chileno, que sofreu uma fratura.