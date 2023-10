O argelino Islam Slimani, do Coritiba, se manifestou pelas redes sociais em apoio a Palestina, após o inicio da guerra entre o Hamas e Israel, no sábado (7). O atacante postou a frase "Liberta a Palestina" e uma frase do ex-presidente da Argélia, Houari Boumedienne, que diz: "Nós estamos com a Palestina, estando ela certa ou errada".