Atacante do Coritiba protagoniza doação de ovos de Páscoa em projeto social

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 00:29 • São Paulo (SP)

No sábado (23), o atacante Diogo Oliveira, do Coritiba, participou de uma ação de Páscoa realizada no Parque Alto do Rio Bonito, na zona sul de São Paulo. Nesse evento, ele se juntou à Fundação “Winners - Gerando Campeões” para contribuir com a doação de ovos de chocolate. Essa organização sem fins lucrativos atende cerca de 330 jovens e crianças das comunidades locais.

O fundador do projeto, Anderson Castro, expressou sua gratidão pela participação do jogador, destacando a importância desse gesto para a região. Uma faixa de agradecimento foi preparada em homenagem ao atleta do Coritiba, enfatizando o impacto positivo de sua colaboração.

- A Páscoa não é só chocolate. É motivo de reflexão, de trazer memórias às crianças e familiares que nem tudo é somente bem material e sim o amor, esperança e a nossa missão é levar isso às crianças. Gerar campeões junto com parceiros, como o Diogo Oliveira - comenta Anderson.

O espaço onde ocorreu o evento oferece aulas de futebol para meninos e meninas, além de atividades de artes marciais e dança. Inspirado na holding do pentacampeão do mundo, Edmilson, ex-Barcelona, o local proporciona oportunidades de desenvolvimento integral para a juventude.

Apesar de não poder comparecer pessoalmente devido a compromissos profissionais em Curitiba, Diogo Oliveira expressou sua gratidão por poder levar um pouco de alegria e amor à Páscoa dessas crianças.

- Sou muito grato a Deus por conseguir levar um pouco de alegria e amor para essa Páscoa. Já fui criança, tive meus sonhos, objetivos, e ver que outras pessoas se importavam comigo era gratificante e me dava ainda mais força de vontade. O recado para criançada é esse: nunca desistam de seus sonhos. Infelizmente não pude comparecer por conta dos compromissos profissionais aqui em Curitiba, queria muito estar com essa turma, mas enviei todo meu carinho e amor para todos eles - concluiu o jogador.