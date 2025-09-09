A Vaquinha do Corinthians para quitar a dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal, está no ar há nove meses. Nesta terça-feira (9), a campanha pagou a 165ª parcela da amortização total, no valor de R$ 3.481,39.

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, é a idealizadora do financiamento coletivo, oficialmente batizado de "Doe Arena". A dívida do Timão com o banco estatal é avaliada em R$ 700 milhões, a meta de arrecadação da campanha.

Até o momento, a campanha arrecadou R$ 40.889.317,10, equivalente a 5,84% do objetivo final. Ainda restam R$ 659.110.682,90 para a Vaquinha do Corinthians cumprir a meta, e enfim, pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal. As amortizações das parcelas acontecem de forma diária.

O banco estatal financiou a construção do estádio, que foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A campanha tinha duração até maio, mas a torcida organizada conseguiu prorrogar o prazo até o final do ano.

As maiores doações da Vaquinha do Corinthians

O maior doador da campanha é a Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o Corinthians. Em fevereiro, a empresa chegou a doar R$ 500 mil para a 'Vaquinha'. O terceiro colocado é a Fatal Models, site de anúncios de acompanhantes, que não tem vínculo com o Timão, mas contribuiu com R$ 200 mil no final do ano passado. O quinto é a BPC Promoções e Eventos LTDA, que chegou a doar R$ 140 mil.

O vice-líder são os Membros do Canal do Povo Escolhido, canal do Youtube que pertence ao influenciador Cacá Catalão, torcedor fanático do Timão que produz conteúdos sobre o clube. A Fiel USA, quarto lugar, também é uma organização entre torcedores em prol da campanha. Não é possível detalhar quanto foi arrecadado.