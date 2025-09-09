Cambistas criam esquema para burlar biometria facial do Corinthians

O Corinthians implementou a tecnologia de biometria facial na Neo Química Arena em julho, seguindo uma determinação na Lei Geral de Esporte. Entre outros benefícios, o mecanismo dificulta a venda irregular de ingressos em jogos do Timão. Entretanto, surgiu uma nova modalidade de cambismo.

Nas redes sociais, cambistas continuam oferecendo ingressos vinculados a cadastros falsos para driblar o controle por biometria facial. O esquema funciona da seguinte forma: é criado um número de documento irregular, e o comprador recebe um link para configurar a foto do rosto. Assim, o torcedor consegue acessar o estádio utilizando dados que não são seus.

Problemas

Nas redes sociais, cambistas oferecem um ‘passo a passo’ para burlar o sistema de biometria facial: o interessado escolhe o setor, paga via Pix ou cartão e recebe um link para liberar a identificação, sem cadastro oficial no site do Corinthians. A foto do rosto é vinculada diretamente ao ingresso e, em seguida, o comprador recebe um comprovante de validação.

Em contato com a reportagem do Lance!, o Corinthians afirmou ter conhecimento da prática irregular e alertou que o torcedor corre o risco de não conseguir acessar o estádio com um ingresso obtido dessa forma.

- O Sport Club Corinthians Paulista informa que possui conhecimento das ações de vendas irregulares de ingressos e reforça que a prática é prejudicial ao clube e ao próprio torcedor que corre o risco de não conseguir acesso ao estádio. O Corinthians reitera que o meio seguro e legítimo de compra de ingressos é através do Fiel Torcedor - disse o clube alvinegro.

Ações do Corinthians

O programa de sócio-torcedor do Corinthians registrou crescimento desde a implementação do sistema de biometria facial. Entretanto, cerca de 500 mil associados acumulam pendências financeiras. Para incentivar a regularização, o clube lançou uma campanha válida durante todo o mês de setembro. A iniciativa prevê que os sócios habilitem o débito automático em seus cadastros, permitindo a quitação imediata dos valores em aberto