Yuri Alberto marcou o gol que abriu o caminho do Corinthians rumo à classificação para a final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, agora aguarda pelo vencedor de Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam nesta segunda-feira (10).

+ Corinthians vence o Santos com golaço de Garro e vai à final do Paulistão

Aos 34 minutos do segundo tempo, José Ivaldo deu um carrinho forte em Yuri Alberto para interromper um contra-ataque. A arbitragem amarelou o zagueiro, mas após analisar no VAR, expulsou o santista. O atacante corintiano chorou muito após o lance e foi substituído por Romero.

- Meu pé travou e comecei a chorar, que não seja nada sério. Feliz pela vitória, pela entrega, merecemos estar na final e vamos batalhar para sermos campeões - afirmou Yuri Alberto, após a partida.

- É uma alegria grande. Quero ajudar de qualquer forma, fazendo gol, dando assistências, me sacrificar. Cinco anos que não íamos para a final, e vamos batalhar. Agora temos uma grande final na quarta-feira para a gente reverter o resultado - completou o atacante do Timão.

O que vem por aí?

O adversário do Corinthians na decisão virá do confronto entre Palmeiras e São Paulo, nesta segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. As finais estão marcadas para o próximo domingo (16), e na quinta-feira (27).

Antes disso, o Timão tem compromisso pela Pré-Libertadores. Na quarta-feira (12), o Timão recebe o Barcelona de Guayaquil na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Fase Preliminar 3. O clube alvinegro precisa reverter uma desvantagem de três gols para participar da fase de grupos.