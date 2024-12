Postagem do Corinthians leva torcida à loucura com chance de contratar Pogba

A Fiel segue ansiosa com uma possível negociação do clube para a contratação do meia Pogba. Nesta terça-feira (24), o clube fez uma postagem desejando boas festas aos torcedores, mas a árvore de Natal chamou atenção: havia um enfeite com phyrges, mascote das Olimpíadas de Paris. O detalhe foi suficiente para torcedores identificarem um 'sinal' sobre a chegada do meia francês ao Corinthians.

Nos últimos dias, representantes do Corinthians têm incentivado a euforia da torcida. No sábado (21), o atacante Memphis publicou uma foto em que aparece conversando ao telefone com Pogba, ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Timão.

Na segunda-feira (23), Talles Magno participou do Prêmio Fui Clear, no Rio de Janeiro, e revelou ao Lance! que os jogadores conversam internamente sobre a possibilidade da contratação do meia. O atacante inclusive lançou uma 'campanha': "Come to Corinthians, Pogba".

O Corinthians nunca negou publicamente a possibilidade da chegada de um reforço de peso, mas Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, aponta que a prioridade do Timão é renovar com o elenco para a próxima temporada.

A atual patrocinadora do Corinthians, a casa de apostas Esportes da Sorte, ajudou o Corinthians a contratar Memphis, em setembro deste ano. A empresa não confirma qualquer negociação pelo atleta francês.

Entretanto, internamente, uma ala de dirigentes do Corinthians tratam a negociação como possível, desde que tenha um aporte financeiro de terceiros para o pagamento de salários do meia francês. Na próxima temporada, o Timão terá compromissos pelo Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Veja a foto publicada pelo Corinthians

(Foto: Reprodução/X/Corinthians)

Veja a reação dos torcedores

Como está o francês?

Pogba, de 31 anos, atualmente cumpre uma suspensão por doping e só pode voltar a jogar profissionalmente em março do próximo ano. O meia foi suspenso após testes apontarem excesso de testosterona no sangue do jogador, substância proibida pela Wada (Agência Mundial Antidoping).

O meia não atua profissionalmente desde setembro de 2023, quando defendia o Juventus, e foi flagrado após uma partida contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano. O jogador rescindiu contrato o clube no